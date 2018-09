Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

À Edmundston, la communauté des églises anglicane et unie est très petite. Elle compte une soixantaine de personnes, dont un peu plus d’une trentaine fréquentent assidûment la messe. Les deux congrégations partagent leur lieu de culte, l'église Saint-Jean le Baptiste se trouvant au centre-ville d'Edmundston.

En septembre 2014, deux incendies criminels en l'espace de moins de deux semaines ravageaient les deux bâtiments de la communauté : l'église et une chapelle se trouvant sur le même terrain. Les deux incendies, considérés comme criminels par la Force policière d’Edmundston, ont été un coup dur pour les fidèles, dont Hector Guy Adégbidi. Pour une petite communauté comme ça, qu'un événement aussi traumatisant se passe, ça a été très ressenti par les membres de l'église , affirme-t-il.

À l'époque, la congrégation s'est également demandé pourquoi elle avait été ciblée par le ou les coupables. C'était le deuxième incendie qui se passait en moins de deux semaines là pour nos deux bâtiments. Alors tout de suite on s'est demandé s'il y avait quelqu'un qui nous en voulait , explique l’homme.

Toujours pas de coupable

Quatre ans plus tard, une nouvelle église presque identique à l'ancienne a été bâtie. Par contre, la chapelle, qui servait aux réunions des alcooliques anonymes, n'a pas été reconstruite.

Selon Alain Lang de la Force policière d’Edmundston, le dossier restera ouvert tant que le ou les coupables n’auront pas été identifiés. Le corps de police n'a toujours pas été en mesure de trouver le coupable et est à court de pistes solides pour l'instant. Il n'y a pas de nouveautés. On a eu des informations jusqu'à [récemment]. On a rencontré certaines personnes, on a fait des entrevues, mais on a fermé ces portes-là .

Le corps de police espère encore obtenir de l'information pouvant mener à l'arrestation du ou des coupables.