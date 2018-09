Un texte de Gabriel Garon

À la question Combien d'effort le gouvernement devrait-il faire pour protéger la langue française au Nouveau-Brunswick? , 41 % des répondants croient que le gouvernement devrait en faire moins. À l'opposé, 36 % des utilisateurs croient que le gouvernement devrait faire plus d’effort pour protéger la langue de molière. Il y a 22 % des répondants qui jugent que le gouvernement en fait juste assez.

Là où la division est la plus marquée, c'est à la question Combien d'emplois dans la fonction publique devraient demander la maîtrise de l'anglais et du français ? Près de la moitié des utilisateurs aimerait en voir moins, alors que le tiers voudrait voir plus d’emploi exigeant le bilinguisme. Enfin, 19 % des participants ont répondu ni plus ni moins.

Finalement, lorsqu'on demande aux utilisateurs de la Boussole électorale si on devrait abolir le Commissariat aux langues officielles, plus de gens à 43 % veulent qu'on l'abolisse. Mais tout près, à 38 %, les répondants veulent conserver le commissariat. 13 % sont neutres.

Les questions linguistiques continuent donc de diviser. En ce qui a trait à la langue maternelle, sans surprise, les francophones appuient davantage les efforts du gouvernement.

Si on regarde par intention de vote, les utilisateurs de la Boussole ayant l'intention de voter pour l'Alliance des gens s'opposent fortement au Commissariat aux langues officielles. Ils veulent que le gouvernement fasse moins d'effort pour protéger le français et que moins d'emplois dans la fonction publique exigent le bilinguisme.

Les répondants ayant l'intention de voter pour le parti progressiste-conservateur vont souvent dans le même sens que l'Alliance, mais de façon plus modérée.

De l'autre côté, ce sont les partisans des libéraux qui appuient le plus fortement le Commissariat aux langues officielles, les efforts de protection de la langue et les emplois bilingues.

Les chiffres présentés dans ce reportage reposent sur les réponses de 10 723 répondants ayant participé à la Boussole électorale du 24 août au 18 septembre 2018. Toutes les données sont comptabilisées et pondérées selon les chiffres de statistiques Canada, ce qui veut dire que les pourcentages exposés dans ce texte sont représentatifs de la population de la province. Au Nouveau-Brunswick, environ 33 % des électeurs sont francophones.