Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Elle souhaite que le prochain gouvernement réduise les délais d'autorisation des projets sur le plan environnemental.

L'AMQ assure qu'elle ne souhaite pas pour autant que les exigences soient réduites.

L'Association demande aussi aux partis politiques de s'engager à diminuer les coûts liés au développement minier et à la mise en valeur des ressources.

La directrice générale, Josée Méthot, se réjouit du fait que les trois partis en avance dans les sondages démontrent une ouverture à l'égard de l'industrie minière.

Elle assure qu'il n'est pas souhaitable d'avoir d'autres modifications importantes au régime de redevances minières.