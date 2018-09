Depuis qu'elle a repris le sport, à l’âge de 50 ans, Carol Lafayette-Boyd a participé aux épreuves du 100 mètres, du 200 mètres, du saut en hauteur, du saut en longueur ainsi que du triple saut dans la catégorie des 75 à 100 ans.

Elle a établi un nouveau record du monde en demi-finale du 200 mètres, en franchissant la ligne d’arrivée en 31,86 secondes. Puis, en finale, elle a battu son propre record en terminant sa course trois dixièmes de seconde plus tôt, soit en 31,56 secondes.

La septuagénaire a remporté cinq médailles d’or en plus de battre deux records du monde lors des Championnats du monde de maîtres 2018. Photo : Facebook/Rob D'Avellar

Carol Lafayette-Boyd a aussi établi un nouveau record du monde à l’épreuve du saut en hauteur avec un saut de 1,24 mètre.

Mme Lafayette-Boyd s’est mesurée à 17 athlètes féminines lors des épreuves de sprint et à 8 autres lors des épreuves de saut.

« Une fois que vous vieillissez et que vous entrez dans le groupe d’âge des 70 ans et plus, vous n’avez plus autant de concurrents », soutient-elle.

Je ne pense pas que beaucoup de femmes de mon âge savent qu’elles peuvent faire de l’athlétisme. Carol Lafayette-Boyd

L’athlète de Regina a partagé ses médailles avec l'équipe sportive qui l’accompagnait aux Championnats. Elle a remis deux de ces cinq médailles à ses entraîneurs et une autre à sa massothérapeute.

« Sans eux, je ne serais peut-être pas capable d’accomplir tout ça », dit-elle.

L’année dernière, lors d’une compétition provinciale, Mme Lafayette-Boyd a établi des records mondiaux dans cinq épreuves.

Bien plus qu’un simple sport

Pour Carol Lafayette-Boyd, l’athlétisme ne s’arrête cependant pas aux médailles amassées. C’est bien plus.

Depuis qu’elle pratique ce sport, la septuagénaire a remarqué qu’elle mangeait plus sainement et qu’elle avait plus de facilité à dormir.

« C’est un bon moyen de rester en santé, dit-elle. C’est amusant. On rencontre beaucoup de gens, surtout lorsqu’on a des compétitions un peu partout au Canada et à travers le monde. »

L’athlète pense toutefois à ralentir la cadence. Elle veut prendre du temps pour sa famille et sa passion : la généalogie.

Elle entend toutefois être présente aux Championnats canadiens des maîtres d’athlétisme sur piste, qui se dérouleront au mois de mars, à Edmonton.