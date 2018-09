Une jeune femme de 16 ans, suspectée d’avoir commis plusieurs vols dans des magasins d’alcool, aurait lancé une bouteille sur un gardien de sécurité ainsi que sur un client lors d’incidents qui se sont produits entre le 17 juillet et le 18 septembre.

Selon la police, elle aurait dérobé plus de 4000 $ en alcool au cours de neuf incidents.

Le lancer de bouteilles s’est produit le 28 août. Durant un autre épisode, le 18 septembre, l'accusée aurait saisi une bouteille par le goulot et menacé de frapper une employée au moment où elle quittait le magasin, selon la police.

Elle a été arrêtée ce jour-là, vers 22 h 30, rue Garfield du quartier West End de Winnipeg. Elle est accusée d’avoir commis plusieurs vols et d'autres méfaits.

Une femme de 28 ans a été arrêtée le même jour pour des vols d’une valeur de 5100 $ commis dans des magasins d’alcool entre le 18 avril et le 1er juillet. Au cours de 18 incidents, elle a aspergé des employés, et parfois des clients, de répulsif à ours. À deux occasions, elle a menacé d'asperger des gens. Elle a été arrêtée mardi dans une maison de West St.Paul.

Les deux arrestations ne sont pas reliées.

La semaine dernière, le Service de police de Winnipeg indiquait que 1277 vols dans des magasins d'alcool de la ville avaient été signalés cette année. La Société manitobaine des alcools et des loteries a précisé que la valeur de ces vols représentait environ 500 000 $. Le syndicat des employés a manifesté ses inquiétudes pour la sécurité du personnel. La présidente du syndicat, Michelle Gawronsky, affirme qu'une rencontre avec les dirigeants de la Société aura lieu la semaine prochaine, pour discuter de la question.