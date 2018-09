Un texte de Camille Martel

Les organismes francophones dénoncent le fait que des enjeux de droits linguistiques qui leur semblaient acquis sont remis en question durant la campagne électorale au Nouveau-Brunswick.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, a proposé d’embaucher des personnes unilingues dans des postes bilingues dans la fonction publique si elles suivent des cours de français par la suite, une idée qui est appuyée par les candidats francophones du parti.

L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a pour sa part proposé de fusionner les réseaux de santé anglophone et francophone et d’éliminer le Commissariat aux langues officielles.

Questionnés sur les langues officielles durant la campagne, certains chefs n’ont pas hésité à entremêler bilinguisme et dualité linguistique lors de leurs prises de position. Mais qu’en est-il vraiment?

Le Nouveau-Brunswick célébrera en 2019 le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Cette loi est ce qui la différencie des autres provinces canadiennes, car sur papier, elle est la seule à être officiellement bilingue (anglais et français).

Qu'est-ce que ça implique d'être une province bilingue?

La organismes gouvernementaux néo-brunswickois doivent être bilingues, mais il n'y a aucune obligation pour la population de l'être. Le bilinguisme est donc institutionnel et non individuel.

On peut penser par exemple à Services Nouveau-Brunswick, dont toute la documentation est disponible dans les deux langues et dont les agents doivent offrir des services dans les deux langues. Toutefois, les points de service du gouvernement situés dans des régions à majorité anglophone peuvent avoir un seul agent bilingue en poste parmi plusieurs agents anglophones. L'inverse est aussi vrai pour les régions à majorité francophone.

Puis, il y a la dualité linguistique.

Au Nouveau-Brunswick, la dualité signifie qu’une institution est contrôlée par une communauté linguistique. À noter que, dans d'autres provinces, le terme dualité linguistique revêt différentes définitions.

Le secteur qui bénéficie officiellement de la dualité linguistique est l’éducation, en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. La gouvernance et l’administration des districts scolaires francophones et anglophones sont des systèmes distincts. Il n’y a pas d’école bilingue dans la province.

La dualité en éducation est d'ailleurs enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés.

On parle aussi de dualité dans le système de santé. Bien qu’il ne soit pas spécifié dans la loi, le système de santé a évolué vers la dualité linguistique pour mieux répondre aux besoins des deux communautés.

Une régie de santé francophone et une régie anglophone offrent donc des soins à la population.

Le réseau de santé Vitalité fonctionne principalement en français alors que le réseau de santé Horizon fonctionne principalement en anglais. Ils doivent toutefois être en mesure de fournir des soins dans les deux langues. Par exemple, l’administration du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton se fait en français, mais un patient qui s’y présente a autant le droit d'être soigné en français qu'en anglais. L’inverse est aussi valable pour les hôpitaux opérant sous le réseau anglophone.

Le réseau de santé Vitalité dessert principalement les régions francophones de la province, tandis que le Réseau de Santé Horizon dessert les régions majoritairement anglophones.

Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, a exprimé le désir de mettre fin à la dualité linguistique en santé lors de la campagne électorale, évoquant des coûts importants et une bureaucratie trop lourde.

Or, pour des experts en droits linguistiques, la dualité devrait être davantage revendiquée par les francophones.

Il y a un certain niveau d’incompréhension chez les anglophones en ce qui concerne la dualité et le bilinguisme , remarque Érik Labelle Eastaugh, directeur de l'Observatoire international de droits linguistiques et professeur en droit à l’Université de Moncton.

La dualité, explique-t-il, crée des espaces pour l’expression du français alors que le bilinguisme encourage l’utilisation de la langue majoritaire, soit l’anglais.

Le problème avec une institution bilingue c’est que les connaissances linguistiques ne sont jamais symétriques. La majorité des francophones sont bilingues en général alors que c’est plus rare chez les anglophones, donc si on mélange francophones et anglophones la langue de fonctionnement devient habituellement l’anglais , note le professeur.

Même son de cloche pour le juriste spécialisé en droits linguistiques, Michel Douchet : Ce serait la seule façon pour arriver à une véritable mise en oeuvre de la politique linguistique , dit-il, en ajoutant que les recommandations du rapport Poirier-Bastarache dans les années 1980 allaient justement en ce sens.

On n’est pas nécessairement obligé de reprendre le modèle de l’éducation, mais des régions pourraient être désignées comme francophones, par exemple, pour faciliter l’accès aux services , précise le juriste.

Dans l'éventualité où un élu voudrait mettre fin à la dualité linguistique, notamment en éducation, il y a peu de chance que sa volonté se concrétise, rassurent Michel Doucet et Érik Labelle Eastaugh.

Bien que la modification d’une loi provinciale, comme la Loi sur les langues officielles, ne soit pas si compliquée, c’est la Charte canadienne des droits et libertés qui lui mettrait des bâtons dans les roues.

Il y a des dispositions dans la Charte qui s’adressent spécifiquement au Nouveau-Brunswick et qui protège l’accès à des institutions d'enseignement distinctes selon la langue. Si un chef voulait modifier un article de la Charte, il faudrait l’accord du fédéral et de toutes les autres provinces , prévient Michel Doucet.

Extrait de la Charte canadiennes des droits et libertés

Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

Note marginale :Langues officielles du Nouveau-Brunswick

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Note marginale :Progression vers l’égalité

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

Note marginale :Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick

16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.