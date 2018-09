La nouvelle a été annoncée mercredi après-midi. Apprendre qu'on représente son pays à l'une des plus grandes cérémonies du cinéma, c'est vraiment renversant. J'ai appris la nouvelle il y a quelques heures et je suis encore bouche bée , a déclaré Sophie Dupuis en conférence de presse.

Ce premier long métrage pour la réalisatrice abitibienne avait récolté huit nominations au Gala Québec Cinéma, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario.

Je suis déjà très fière du parcours de Chien de garde jusqu'à maintenant et l'annonce d'aujourd'hui c'est un cadeau. Je veux remercier tout le monde qui a voté pour nous. J'en profite également pour remercier tous les créateurs et les collaborateurs au grand talent qui ont su élever le film aussi haut. Sans eux, on ne serait pas ici aujourd'hui. Un salut tout particulier à mes acteurs chéris d'amour que j'aime , affirme-t-elle.

Les nominations officielles pour la cérémonie des Oscars sont habituellement dévoilées vers le mois de janvier. Cinq films sont habituellement retenus dans cette catégorie.

