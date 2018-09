Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

Bien que les marathons ne conviennent pas à tout le monde, l’être humain a la capacité de soutenir un rythme rapide à la course pendant un bon moment. Étonnamment, cette capacité de faire de la course d’endurance n’est pas très répandue dans le règne animal.

Si plusieurs êtres vivants battent l’humain presque sans effort sur le plan de l'agilité, de la force brute ou de la vitesse maximale, bien peu d’animaux sont capables de soutenir un rythme de course pendant de longues périodes.

Or, des chercheurs ont retracé la source de cette aptitude physique dans un gène présent chez beaucoup d’espèces, mais dont les humains possèdent une copie défectueuse. Et les chercheurs ne se sont pas contentés de l’observer : en modifiant ce gène chez la souris, ils ont considérablement amélioré son endurance à la course.

Un bris avantageux

L’une des premières différences découvertes entre le code génétique des humains et celui de notre plus proche cousin, le chimpanzé, concerne un gène nommé CMAH. Ce gène, que les ancêtres des humains ont perdu il y a 2 à 3 millions d’années, joue plusieurs rôles et peut même affecter la composition de certaines molécules à la surface de toutes les cellules du corps.

Les chercheurs ont été intrigués par l’effet de ce gène sur l’endurance à cause d’un détail étrange : chez des souris de laboratoires génétiquement conçues pour développer la dystrophie musculaire, la maladie se développe plus rapidement lorsque CMAH ne fonctionne pas.

En étudiant l’effet de ce gène chez des souris en bonne santé, les chercheurs ont fait une découverte surprenante : les souris qui possédaient la version du gène identique à celle des humains pouvaient courir 12 % plus rapidement et 20 % plus longtemps sur des tapis roulants que celles dont le gène était intact.

L’équipe a aussi remarqué que les souris portant le gène humain avaient plus de vaisseaux sanguins dans leurs pattes ainsi que des muscles capables de se contracter plus longtemps.

Finalement, le gène modifié donnait aux souris la capacité de gérer l’oxygène disponible différemment. Elles étaient ainsi moins sensibles à la fatigue musculaire.

Même si toutes ces améliorations sont survenues à la suite d’une seule modification génétique, les chercheurs restent toutefois incapables d’expliquer comment la perte de CMAH entraîne ce type d’amélioration.

La lente course de l’évolution

Bien plus que de favoriser notre talent pour la course, ce bris génétique, selon les chercheurs, pourrait être l’une des raisons ayant permis à notre espèce de se répandre à travers le monde.

Avant l’expansion de leur cerveau, il y a 2 millions d’années, les ancêtres des premiers humains se sont rapidement distingués des autres primates par leur façon de chasser. Ils étaient capables de suivre leur proie sur de longues distances et, même s’ils ne la rattrapaient pas immédiatement, ils continuaient leur traque jusqu’à l’épuisement de l’animal.

Cette endurance, combinée à la perte de notre fourrure et à l’augmentation du nombre de glandes sudoripares, pourrait avoir contribué à faire des humains des coureurs de fond hors pair.

Ce lien entre l’évolution et ce gène muté n’est toutefois pas encore prouvé. D’ici là, les chercheurs devront comparer l’effet de ce gène avec l’endurance d’autres animaux, mais aussi comprendre son rôle sur les organes du corps qui pourraient influer sur les capacités d'endurance, comme le système cardio-vasculaire.

En analysant aussi les effets de l’absence de ce gène sur la composition de fossiles humains datant de 2 à 3 millions d’années, il sera aussi possible de savoir quand ce changement a eu lieu et s’il se superpose à un élément clé de notre évolution.