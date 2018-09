Le 21 septembre 1938, Marcelle Barthe fait son entrée à Radio-Canada. Au cours de sa carrière d’un quart de siècle, sa voix chaleureuse et cordiale deviendra l’une des plus familières de la radio publique.

Originaire d’Ottawa, sa parfaite maîtrise de la langue anglaise constitue un atout pour le poste d’annonceur. Sur les ondes de la radio, elle est d’abord appelée à lire de courts bulletins de nouvelles en anglais et en français.

Marcelle Barthe dans le bureau du directeur du réseau français Marcel Ouimet en compagnie de ses collègues masculins René Lecavalier, Guy Mauffette et Marcel Henry Photo : Radio-Canada

En 1939, Marcelle Barthe vit sa première expérience de reporter à l’occasion de la visite royale du roi George VI au Canada.

Pour cette première visite d’un souverain régnant au pays, Radio-Canada déploie une large couverture. Seule femme commentatrice de l’équipe, Marcelle Barthe produit des reportages à Montréal, Québec et Ottawa durant l’événement qui s’échelonne sur six semaines.

Jour de la victoire (archive radio remaniée), 8 mai 1945

Comme en témoigne notre extrait d’archives remanié, Marcelle Barthe est aussi appelée à commenter les succès et les revers durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 8 mai 1945, elle célèbre le jour de la victoire en compagnie de blessés de guerre dans une émission spéciale enregistrée à l'hôpital Sainte-Anne.

Nous sommes ici pour rendre un double hommage à ceux qui ont si fièrement gagné la guerre. Vive nos soldats d'outre-mer et du Canada! Marcelle Barthe

D’annonceuse, elle fait graduellement ses armes comme reporter. Bientôt, elle se voit confier des émissions à titre d’animatrice et de réalisatrice.

La réalisatrice Marcelle Barthe dépouille le courrier de Radio-Parents en compagnie de l'animatrice Magdeleine Mailhiot et du réalisateur Claude Mailhiot, en 1955. Photo : Radio-Canada/Jac-Guy

Femme cultivée, Marcelle Barthe participe à une grande variété d’émissions. Dans les années 40 et 50, elle réalise des émissions dramatiques et musicales telles que Il était une fois, Dîner 7 h 30 et Chant d’amour. Elle se fait aussi l’interprète du courrier de Radio-Parents. Puis, elle assure l’animation et la réalisation de l’émission La langue bien pendue, qui a trait à la linguistique.

En 1945, elle réalise un rêve et dirige sa propre émission qui deviendra un classique de la radio : Lettre à une Canadienne.

Présentée les après-midi de semaine, Lettre à une Canadienne s'adresse à un auditoire féminin. Marcelle Barthe y commente l'actualité et traite de sujets variés, susceptibles d'aider les Canadiennes à voir les choses du bon côté.

Lettre à une Canadienne (archive radio remaniée), 15 juin 1955

L'émission commence généralement par la lecture d'une lettre à sa « chère amie », l'auditrice, puis se termine par ses recommandations : « portez-vous bien et souriez souvent! » C’est ce que nous vous présentons dans ce court extrait daté du 15 juin 1955.

L’animatrice et réalisatrice, qui rédige ses billets à la main, emprunte cette formule afin d’établir un contact plus personnel et intime avec son public.

Émission très prisée par des milliers d’auditrices et d’auditeurs, Lettre à une Canadienne demeure à l’antenne pendant près de vingt ans. À partir de 1950, elle s’accompagne d’une entrevue avec une personnalité issue des milieux artistiques, scientifique et politique.

Article présentant la nouvelle mouture de l'émission Arc-en-ciel animée par Marcelle Barthe. Photo : Radio-Canada/La semaine à Radio-Canada, du 11 au 17 avril 1959

En 1957, l’émission Lettre à une Canadienne est remplacée par une nouvelle formule, Arc-en-ciel. L’animatrice y aborde un domaine différent par jour (science, cinéma, littérature...) en compagnie d’un chroniqueur.

Marcelle Barthe meurt subitement dans la nuit du 25 novembre 1964. Elle était âgée de 59 ans.

Au lendemain de son décès, Henri Bergeron anime une édition spéciale de Lettre à une Canadienne dans laquelle il lui adresse une lettre.

Lettre à une Canadienne (archive radio remaniée), 26 novembre 1964

Henri Bergeron connaissait bien Marcelle Barthe pour avoir été chroniqueur à son émission. Il lui rend dans cet extrait un vibrant hommage.