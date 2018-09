Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

L'organisme à but non lucratif a pour rôle de promouvoir et dynamiser les différents commerces de ce secteur. Le nouveau site est un portail sur tous les commerçants membres de l'organisme.

De plus, le site internet proposera un répertoire des locaux vacants au centre-ville, des logements à louer et des emplois à pourvoir à Rivière-du-Loup. Pour Alex Ann Villeneuve Simard, chargée de projets pour Espace Centre-Ville, le rôle de l'organisme est vital.

C'est un premier site web pour Espace Centre-Ville. On a mis la portion blogue en ligne en juin et là, on lance l'ensemble du portail web qui inclus toute la présentation des membres , affirme Alex Ann Villeneuve Simard, chargée de projets pour l'OBNL.

Les heures d'ouverture, les adresses, les pages de médias sociaux et les événements organisés par les commerçants membres y seront répertoriés.

Des chiffres éloquents

Toujours selon Mme Villeneuve Simard, les organismes qui s'affairent à promouvoir leur milieu d'affaire, comme Espace Centre-Ville, sont d'une importance capitale pour la vitalité économique du milieu. Elle cite en référence une étude effectuée par Rue Principale.

Entre 1997 et 2015, pour 69 M$ d'investissements publics au Québec dans les centres-villes, on a pour 170 M$ d'investissements privés. Ce sont des retombées énormes et c'est pourquoi il faut promouvoir l'attractivité de nos milieux. Alex Ann Villeneuve Simard, chargée de projets pour Espace Centre-Ville

Le nouveau site internet d'Espace Centre-Ville est lancé officiellement le 19 septembre lors d'un événement dans un bar de Rivière-du-Loup.