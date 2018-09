Une critique de Martin Vanasse, pour Les matins d'ici.

La chanteuse a été précédée par le Français Gaël Faure, qui a fait une première partie de 35 minutes pendant laquelle il y a avait beaucoup de va-et-vient distrayants de retardataires. Coeur de pirate s’est pointée sur scène un peu avant 21 h, entourée de quatre musiciens et d'un piano et d'un escalier blancs en guise de décor, tous baignés dans des éclairages efficaces.

Après avoir enchaîné notamment les pièces Combustible, Ensemble et Golden Baby, Béatrice Martin a salué ses fans et a paru un peu inquiète, lorsqu'elle a pris le pouls du public en demandant si c’était normal que la salle soit aussi tranquille. Était-ce l'effet du mardi soir ou les gens présents avaient-ils remporté des billets de faveur? Difficile à expliquer.

Quoi qu’il en soit, Coeur de pirate a offert un tour de chant de 80 minutes sans interruption, enchaînant presque en entier son récent album “En cas de tempête ce jardin sera fermé”, en plus de puiser plusieurs succès qui se retrouvent sur les trois premiers, Coeur de pirate, Blonde et Roses.

La blonde, qui fête cette année ses 10 ans de carrière et qui soufflera sur 29 bougies ce samedi, a donné le meilleur d’elle-même. Tantôt derrière son piano blanc et très souvent debout au micro au centre de la scène, elle a accompagné ses interprétations de mouvement de danse, marquant de ses bras et de ses mains le rythme des mélodies. Encore là, toute l’énergie déployée n'a pas suffi pas à secouer et à entraîner le public qui, certes, applaudit chaleureusement entre les chansons, mais demeure assis jusqu’à la fin.

Les arrangements très pop qui flirtent avec l’électro, comme sur "En cas de tempête ce jardin sera fermé", ont été transposés avec efficacité sur les autres chansons de son répertoire, ce qui leur insuffle une nouvelle énergie.

Un des bons moments de la soirée est survenu au milieu du spectacle quand Coeur de pirate, seule au piano, a fait rire le public en faisant preuve de beaucoup d’autodérision. Elle a avoué que le succès de sa carrière et de ses chansons était essentiellement basé sur ses peines d’amour et ses histoires sans lendemain avec ses “ex”.

Il aura toutefois fallu attendre l’avant-dernière chanson du concert, Oublier, juste avant le rappel, pour que le public se lève enfin à la demande de l'artiste et batte la mesure en tapant des mains.

Plus de moments comme ceux-là auraient certainement contribué à en faire une soirée plus mémorable. Le spectacle était pourtant bien parti avec un rythme soutenu et des arrangements énergiques. Le public aura plutôt choisi de l’apprécier calmement et sans débordement de joie.