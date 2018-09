La très forte hausse de l’évaluation des maisons gonfle la valeur nette moyenne des avoirs des Canadiens, notamment dans les marchés immobiliers en ébullition que sont Toronto et Vancouver. Toutefois, la hausse des coûts liés aux taux d'intérêt devrait freiner les dépenses, prévient la firme Environics Analytics dans un rapport publié lundi.

« L’histoire en filigrane cette année est que les Canadiens n’ont jamais été aussi riches, mais en même temps, ils ne se sont jamais sentis aussi pauvres », dit Peter Miron, vice-président senior pour la recherche et le développement chez Environics Analytics.

« Quand on regarde ces taux d’intérêt en hausse, ça commence à faire mal à leur trésorerie et ça les laissera avec moins d’argent à la fin de l’année », ajoute-t-il.

Le rapport suggère aussi que les propriétaires en Colombie-Britannique ont la plus grande valeur nette au Canada avec plus de 1,1 million de dollars, mais qu’ils ressentent aussi la plus grande pression financière en raison de la montée des taux d’intérêt.

L’an dernier, les ménages de Colombie-Britannique ont payé 1152 $ de plus en intérêt, deux fois plus que la moyenne nationale. En effet, la moyenne nationale se situe à 544 $ de plus qu'en 2016.

Les Canadiens ont payé environ neuf milliards de dollars de plus en frais d’intérêt en 2017 qu’en 2016, selon Environics Analytics.

La dette des ménages a été identifiée par la Banque du Canada comme un élément clé de la vulnérabilité du système financier.

Avec des informations de Joel Ballard, CBC News