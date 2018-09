Les DOT-111, qui avaient été mis en cause lors de la tragédie de Lac-Mégantic, ne peuvent plus servir au transport de pétrole brut depuis le 1er novembre 2016 en raison de leur fragilité aux impacts et à la chaleur. Ils pouvaient néanmoins servir au transport de condensats, d’autres liquides inflammables très volatiles comme l’acide sulfurique ou d’autres produits toxiques inflammables.

Les condensats sont un mélange d’hydrocarbures provenant des fluides de récupération issus de la production de gaz naturel, des raffineries de gaz, des unités de traitement à la vapeur du pétrole brut et d’autres activités d’usines et de raffineries.

Réputés pour leur fragilité, les DOT-111 sans chemise, donc sans couche de protection thermique, seront ainsi retirés progressivement de la circulation à compter du 1er janvier 2019 plutôt que la date initialement prévue du 30 avril 2025.

Quant aux 21 367 wagons-citernes CPC-1232, sans protection thermique, ils seront mis au rancart 17 mois plus tôt que prévu, soit à compter du 1er novembre 2018.

Le ministre canadien des Transports, Marc Garneau, a ordonné le retrait de ces wagons en publiant l’ordre 39.

« Le fait de retirer progressivement, aussitôt que possible, ces wagons-citernes moins résistants aux impacts constitue une autre mesure concrète prise par notre gouvernement pour améliorer la sécurité des collectivités le long de nos chemins de fer et pour veiller à ce que le réseau ferroviaire demeure un moyen de transport fiable pour nos produits et nos marchandises », a déclaré le ministre Garneau par voie de communiqué.

La tragédie de Lac-Mégantic, qui s'est produite le 6 juillet 2013, a marqué à jamais la petite ville de l'Estrie. Photo : Getty Images/AFP

La ville de Lac-Mégantic en Estrie a été ébranlée par un accident lorsqu’un train fou transportant du pétrole brut a déraillé, provoquant une série de violentes explosions dans la nuit 5 au 6 juillet 2013. La boule de feu générée par ces explosions avait dévasté une partie du centre-ville, faisant 47 morts.