L’agence indique qu’il ne faut pas consommer ce produit. Le rappel est effectif au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Aucun cas de maladie associée à la consommation du produit n'a été signalé pour l'instant.

Si une personne ne sent pas bien, elle doit consulter un médecin, indique l'ACIA. Les symptômes possibles sont la fièvre, des vomissements, des nausées, des migraines ainsi que des douleurs musculaires et au coup. Dans les cas les plus sévères, la bactérie peut être mortelle.

Les paquets de salade de chou Bellisle Farms concernés par le rappel affichent le code 18SE25. Selon l'ACIA, ces produits devraient être jetés ou retournés au magasin où ils ont été achetés.

Les femmes enceintes et les aînés sont plus à risque de tomber malade, souligne l'ACIA.