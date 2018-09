Munis de caméras cachées, des journalistes des deux médias se sont fait passer pour des revendeurs de billets à un congrès de l’industrie à Las Vegas, en juillet dernier.

Ce que des représentants de Ticketmaster participant au congrès leur ont raconté contredit directement ce qu’affirme publiquement la compagnie qui contrôle la vente des billets de spectacles et de sports un peu partout en Amérique du Nord.

Le journaliste d'enquête de CBC News, Dave Seglins, à gauche, s'est fait passer pour un revendeur lors d'une convention de l'industrie des billets à Las Vegas, dans laquelle une équipe de Ticketmaster a présenté son programme de revendeurs professionnels. Photo : Radio-Canada

« Je connais des revendeurs qui ont plusieurs centaines de comptes [avec Ticketmaster pour l’achat de billets]. On ne surveille pas ça et on ne fait pas de rapports là-dessus », a dit un représentant.

En d’autres mots, le service de revente de Ticketmaster ne trouble pas les revendeurs qui mettent la main sur des dizaines de billets d’un chanteur populaire pour les revendre à prix fort sur Internet, au détriment du public.

En fait, Ticketmaster a son propre site de revente de billets, ce qui lui permet d’empocher une commission chaque fois qu’un billet y est revendu, en plus des frais facturés lors de l’acquisition initiale du billet.

Ticketmaster courtise les revendeurs

Au congrès du Ticket Summit 2018 à Las Vegas, le directeur du service de revente de Ticketmaster, Casey Klein, avait organisé une présentation intitulée « Nous sommes reconnaissants de votre partenariat: de plus en plus de revendeurs s’affichent sur Ticketmaster ».

Vue sur la salle des congrès, dans laquelle les revendeurs professionnels se sont mêlés aux représentants de l’industrie de la billetterie tels que Ticketmaster. Photo : Radio-Canada

Les revendeurs se font dire que la compagnie a lancé un logiciel pour la revente de billets, appelé TradeDesk, qui permet aux revendeurs d’afficher rapidement sur Internet de grandes quantités de billets qu’ils ont achetés sur le site de Ticketmaster et d’en contrôler le prix dépendamment de la demande.

Les médias étaient exclus de cette allocution.

Le « piège à souris »

Ni TradeDesk ni le programme de revendeur professionnel ne sont mentionnés sur le site web de Ticketmaster ou dans ses rapports d’entreprise. Pour accéder au site web de la société TradeDesk, une personne doit d'abord envoyer une demande d'enregistrement.

Pendant sept mois, des journalistes de données ont surveillé le site web de Ticketmaster avant le spectacle de Bruno Mars de cette fin de semaine à l’aréna de la Banque Scotia, à Toronto, en suivant de près le nombre de billets et les prix pour savoir comment fonctionne le système.

Les observations principales : Ticketmaster ne répertorie pas chaque siège lorsqu'une vente commence.

Il y a une augmentation des prix au milieu de la vente.

Ticketmaster encaisse deux fois des frais sur les billets vendus sur son site.

L'un des présentateurs, qui ignorait qu'il parlait avec des journalistes infiltrés, a insisté sur le fait que le département de revente de Ticketmaster ne soucie pas de savoir si les clients utilisent des logiciels automatisés et de fausses identités pour contourner les limites d'achat de billets.

« Vous n'allez pas gagner votre vie avec [la revente] de six ou huit billets », a-t-il dit.

Selon lui, en Amérique du Nord, 100 revendeurs, dont une poignée au Canada, utilisent TradeDesk pour revendre quelques milliers à plusieurs millions de billets par an.

Alors que Ticketmaster a un département « d’acheteurs abusifs » qui cherche des activités dites suspectes en ligne, le présentateur a dit que le département de revente ne surveille pas les utilisateurs de TradeDesk.

« Nous ne partageons pas de rapports, de noms ou d’informations de compte avec le site principal », a-t-il déclaré lorsque les journalistes infiltrés lui ont demandé s’il se soucie de l’achat de billets par des programmes informatiques.

CBC a entendu le même message venant d'un employé de Ticketmaster lors d'une démonstration par vidéoconférence de TradeDesk, en mars dernier.

« Nous avons dépensé des millions de dollars pour cet outil. La dernière chose que nous voudrions, c’est de faire en sorte que les revendeurs ne soient pas en mesure de [faire affaire] avec nous », ce qui est une violation des conditions d'utilisation du site de l'entreprise.

« Nous n'essayons pas de construire un meilleur piège à souris. »

La revente : un marché lucratif

Si Ticketmaster perçoit 25,75 $ sur un billet de 209,50 $ lors de la vente initiale, lorsque le revendeur l'affiche au prix de 400 $ sur le site, Ticketmaster perçoit 76 $ supplémentaires sur le même billet.

CBC News a obtenu une copie du guide officiel du revendeur de Ticketmaster, qui décrit ces frais.

Il détaille le système de récompense de Ticketmaster pour les revendeurs. Alors que ceux-ci franchissent des étapes telles que des ventes annuelles de 500 000 $ ou de 1 million de dollars, Ticketmaster réduira d'un point de pourcentage leurs frais.

Un déséquilibre entre l'offre et la demande

Ticketmaster a refusé les nombreuses demandes d'entrevue.

CBC et le Toronto Star ont soumis une liste de questions spécifiques sur le programme de revendeur de l’entreprise.

Dans une déclaration à CBC News, Ticketmaster n’a fait aucune mention du programme ni commenté ses efforts de recrutement à Las Vegas.

Ticketmaster a déclaré que tant qu'il existera un déséquilibre entre l'offre et la demande pour les événements présentés, « il y aura inévitablement un marché secondaire ».

« En tant que principale plateforme de billetterie au monde, représentant des milliers d’équipes, d’artistes et de salles de spectacle, nous pensons qu’il est de notre devoir d’offrir un marché sûr et équitable pour les fans qui achètent, vendent et revendent des billets sur le marché primaire et le marché secondaire », écrit la vice-présidente des communications, Catherine Martin.

Mais le professeur agrégé à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, Richard Powers, dit que ce que fait Ticketmaster est contraire à l'éthique.

Compte tenu de son quasi-monopole sur les billets, Ticketmaster ne devrait pas être autorisé à profiter de la revente de ces mêmes billets, selon lui.

« Aider à créer un marché secondaire dans lequel les acheteurs sont dupés à payer des prix plus élevés tout en s’assurant une deuxième commission devrait être illégal », dit-il.

En 2017, Ticketmaster a réalisé un profit de 2,1 milliards de dollars grâce à la vente de billets, contre 1,8 milliard de dollars l'année précédente.