« Tous les membres du Club de curling Victoria ont hâte. Ils m’en parlent systématiquement », dit le président, Michel Gingras.

Le Club de curling Victoria joue avec les mêmes pierres depuis 60 ans. Or, ces pierres, maintes fois aiguisées, ont perdu de leur poids et de leur mordant.

Michel Saint-Onge, joueur depuis 44 ans intronisé au club de curling du gouverneur général, se réjouit devant le nouvel équipement à venir.

« On a un meilleur contrôle sur des nouvelles pierres, tandis que les vieilles étant usées, peut-être qu’elles ont tendance à plus flotter sur la glace. [...] Ça va aider à la qualité de jeu ».

Des pierres du Club de curling Victoria sur la glace Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Matériau unique

Les 50 pierres de curling du Club seront remplacées par de nouvelles provenant directement de l’entreprise écossaise Kays, fournisseuse des pierres de compétition aux Jeux olympiques.

Grâce à la contribution de ses membres, le Club a amassé les sommes nécessaires à l’acquisition de ces nouvelles pierres, au coût de plus de 600 $ chacune. Elles sont faites d’un granit unique extrait sur une île inhabitée au large des côtes écossaises, mentionne Michel Gingras.

« En Écosse, on retrouve sur Alisa Craig ce type de granit qui est un granit composé avec du granit vert qui fait la rondeur de la pierre et sur laquelle on rajoute en dessous du granit bleu parce que lui glisse plus facilement sur la glace. »

Les nouvelles pierres sont attendues au cours des prochaines semaines. Les anciennes seront reprises par la compagnie écossaise.

Engouement pour le sport

Marianne Girard, jeune joueuse de 23 ans qui est également entraîneuse au Club de curling Victoria de Québec. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

L’équipement renouvelé aura de quoi attirer au Club de curling Victoria qui compte de plus en plus de membres. L’engouement est particulièrement notable cette année.

Le Club de curling Victoria tient depuis mardi et jusqu’à jeudi ses journées portes ouvertes. Déjà, 100 personnes sont venues s’informer.

Le regain d’intérêt pour ce sport n'est pas étranger à la visibilité du curling lors des Jeux olympiques. Le Canada a remporté des médailles d’or à Sotchi en 2014 et à Pyeongchang en février dernier.

« On a eu tellement de nouvelles inscriptions grâce à ces Jeux olympiques-là, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont venus pour l’instant », mentionne Marianne Girard, jeune joueuse de 23 ans qui est également entraîneuse au Club de curling Victoria de Québec.

Marianne Girard a été séduite il y a quelques années par ce sport qui combine défi sportif et ambiance amicale.

« Quand on joue, souvent après on s’installe avec l’autre équipe, on s’assoit, on discute, donc toute cette ambiance qui vient avec le sport est très intéressante et le sport en tant que tel, c’est très stratégique, très physique. […] C’est tous des points qui m’ont fait accrocher », dit-elle.

Le club compte actuellement quelque 250 membres âgés de 8 à 80 ans.