Quand les bisons entendent arriver le camion de Brad Ramstead, ces animaux normalement farouches s’approchent.

L’éleveur est chargé du troupeau depuis son arrivée sur l’ancien site d’une mine de Syncrude, au nord de Fort McMurray, au début des années 1990.

Il occupe ce poste depuis si longtemps que sa famille et ses amis le surnomment « berger de bison » ou encore « Buffalo Man » (homme bison).

« Je me fais dire par ma femme que je suis trop près d’eux », plaisante-t-il.

Il est d’ailleurs bien à l’aise avec ses différents surnoms parce que s’occuper des bisons est pour lui bien plus qu’un simple emploi.

Quand vous avez des animaux comme ceux-ci, c’est une passion, un mode de vie. Brad Ramstead, éleveur

Brad Ramstead a été engagé pour un contrat de six mois en 1991. Celui-ci s’est transformé en véritable vocation. Il est maintenant employé par le Fort McMurray Group of Companies, qui est détenu conjointement par les cinq communautés autochtones de Fort McMurray.

Syncrude voulait, au départ, voir si de grands mammifères pouvaient survivre sur les terrains d’une ancienne mine de sables bitumineux. Celle-ci avait été remblayée et de l’herbe avait été replantée.

Une trentaine de bêtes avaient été transportées depuis le parc national Elk Island, à l’est d’Edmonton. La harde compte maintenant près de 300 individus.

Celle-ci fait d’ailleurs face à des changements. Une partie du troupeau a été déplacée vers un nouvel espace plus grand et partiellement boisé.

Brad Ramstead dit que la partie la plus difficile de son travail est de ne pas trop s’attacher émotionnellement aux animaux. Il évite donc de leur donner des noms. Cela rend un peu plus faciles les décisions délicates, comme celle d'euthanasier un animal blessé ou malade.

« On essaie de continuer d’aller de l’avant, mais ce n’est évidemment pas quelque chose qui est facile à faire, dit-il. On a vraiment à coeur l’intérêt des bisons et on s’assure de prendre les bonnes décisions ».

Avec les informations de David Thurton