Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau



Philippe Couillard a visité mercredi matin la mine d'or Goldex, d'Agnico-Eagle, à Val-d'Or, où l'automatisation et le recrutement à l'étranger contribuent à combler les besoins de main-d'oeuvre.

Le chef du PLQ s'est engagé, s'il est élu, à supporter d’autres mesures pour ramener plus de travailleurs sur le marché du travail, en plus de financer les projets technologiques permettant l'automatisation de certaines opérations.

Il compte aussi implanter la gratuité pour les études techniques à temps partiel, permettre la création de plus petites cohortes dans les institutions d'enseignement postsecondaires, encourager l'employabilité des membres des Premières

Nations et éviter les pénalités pour les retraités qui souhaiteraient retourner sur le marché du travail



Ce sont tous des engagements qu'il avait déjà énoncés plus tôt dans la campagne.



Questionné à savoir pourquoi il ne s'est pas attaqué au problème avant la campagne électorale, Philippe Couillard a affirmé « qu'en plus du défi démographique qui s'est accentué, c'est la prospérité économique que son gouvernement a créée qui a accentué le problème ».

Philippe Couillard poursuit sa tournée à Rouyn-Noranda mercredi après-midi avant prendre l'avion vers Montréal en fin de journée.