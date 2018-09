L’Outaouais, comme plusieurs autres régions du Québec, doit composer avec deux réalités au niveau de son activité économique régionale. D’un côté, il y a Gatineau et ses alentours, où l’importance du secteur des services est dominante et où l’essor des technologies progresse rapidement.

De l’autre côté, il y a le milieu rural, grandement relié à l’agriculture et à l’exploitation forestière, des secteurs qui subissent les répercussions du conflit commercial entre le Canada et les États-Unis sur le bois d’œuvre et les renégociations entourant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

On s’attend à une croissance de 4,3 % pour l’Outaouais tandis qu’au Québec à 4,2 %, alors qu'au cours des deux trois dernières années, l’économie roulait à une cadence un peu plus faible que celle du Québec. Chantal Routhier, économiste Mouvement Desjardins et responsable de l’étude

Desjardins rend publique mercredi son étude régionale publiée annuellement, qui propose en une dizaine de pages un survol de la situation et des prévisions économiques.

Projets porteurs

À Gatineau, le projet de construction du nouvel aréna Guertin estimé à 80 M$ va contribuer à la croissance économique. La mise sur pied du premier centre d’excellence en cybersécurité du Québec à Gatineau est aussi un projet porteur. Le centre a pour mandat d’accélérer le développement d’innovations en cybersécurité.

Le complexe de quatre glaces à Gatineau et les travaux routiers qui sont en forte augmentation dans la région, tout ça amène davantage de personnes au travail , a expliqué Mme Routhier en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Cette réalité va faire en sorte que l’emploi devrait rester en progression, alors que le taux de chômage continuera à diminuer pour atteindre une moyenne de 5,0 %, en 2018 et 2019, un niveau légèrement moins élevé que celui qui sera observé à l’échelle de la province, soit de 5,1 %.

Démographie

L’accroissement démographique de l’Outaouais demeurera l’un des cinq plus rapides des régions du Québec de 2016 à 2021, soit 6,4 %, sauf pour la MRC de Pontiac qui sera négative.

Mme Routhier a précisé qu’il y a quand même des problèmes de main-d’oeuvre dans la région. Il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier ailleurs au Québec, ce qui vient limiter par la suite le bassin potentiel de main-d’oeuvre , dit-elle.

Malgré une bonne croissance démographique, la région se voit confrontée, comme partout ailleurs au Québec, aux problèmes de recrutement et de rétentions de la main-d’oeuvre.

L’apport de la migration (arrivées moins départs) et, dans une moindre mesure, de l’accroissement naturel (naissances moins décès) permettront à la population régionale de s’apprécier d’ici 2021.