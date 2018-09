Un texte de Piel Côté

La Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi a permis aux candidats de s'exprimer sur divers sujets comme la culture, l'éducation, la santé ou l'économie. Une formule inédite toutefois, où les quatre candidats n'ont pratiquement pas pu s'adresser directement la parole, un format qui s'est attiré quelques critiques.



Certains candidats ont toutefois réussi à tirer leur épingle du jeu, alors que pour d'autres, ce fut plus difficile.



Tôt dans la soirée, les représentants du Parti libéral (PLQ) et du Parti québécois (PQ), Martin Veilleux et Sylvain Vachon, se démarqués.



« Pour moi c'est l'esker avant les minières », a lancé M. Veilleux. « Surtout les minières comme Sayona Mining. Le but n'est pas d'arrêter le développement minier, mais on mérite le respect, on n'est pas dans une république de bananes », lance M. Veilleux, au sujet du projet de mine de lithium à La Motte.



« Au Parti Québécois, on a des propositions très concrètes », a répliqué Sylvain Vachon. « On est le parti des régions, donc nous ce qu'on dit, c'est qu'on veut donner le mandat aux régions de choisir de quelle manière ils vont se concerter, de quelle manière elles vont se gouverner », riposte Sylvain Vachon.



La candidate de Québec solidaire, Rose Marquis, s'est montrée plus discrète que son vis-à-vis le candidat libéral et son adversaire péquiste, mais elle était néanmoins satisfaite de sa prestation.



« Il y a certains dossiers que j'aurais peut-être pu fouiller plus, mais bon, il y a le temps et il y a ce que tu retiens et ce que tu choisis de creuser. Ce soir quelqu’un m’a dit : "vous avez été ma surprise de la soirée, alors c'est bien ça" », a-t-elle soutenu.

Début du graphique (passez à la fin) « Ça serait important d’avoir des femmes-sages en Abitibi » - Rose Marquis, candidate solidaire en Abitibi-Ouest. #rcat — Piel Côté (@PielCote) 18 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Plus difficile pour la CAQ



Quant à la candidate de la CAQ, sa soirée fut difficile.

Début du graphique (passez à la fin) Suzanne Blais de la CAQ propose de mettre en place deux sorties culturelles par année à l’école. Des gens dans la foule murmurent que ça se fait déjà. #rcat — Piel Côté (@PielCote) 19 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Suzanne Blais dit espérer que les électeurs ne lui en tiendront pas rigueur.



« Premièrement, je suis débutante et lorsque l'on est devant les micros, on veut performer, mais c'est difficile de bien se préparer et de trouver les bons outils », a-t-elle confié.



À un certain moment dans la soirée, un membre lui a posé une question sur la situation des ambulanciers et à court de paroles, Mme Blais a fini par mettre fin à l'échange.

La salle était pleine à craquer pour le débat des candidats de la circonscription d'Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Un manque d'échanges déplorés



Après la soirée, plusieurs citoyens ainsi que des candidats ont déploré le manque de temps réservés aux échanges.



Martin Veilleux pour sa part avait une position plus nuancée sur le sujet.



« Pour avoir été directeur de la Chambre de commerce et pour avoir organisé des débats, je peux vous dire que c'est difficile et ça, c'était une bonne formule dans les circonstances. Nous ne sommes pas au niveau national ici et nous ne sommes pas à la fine pointe des dossiers comme nos chefs », explique-t-il.



Pour la première fois depuis 1976, il n'y avait aucun élu sortant dans un débat de la circonscription d'Abitibi-Ouest, château-fort péquiste mené par François Gendron depuis le premier gouvernement de René Lévesque.



Les candidats croiseront à nouveau le fer au cours des prochains jours du côté de La Sarre.