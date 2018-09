Un texte de François Messier

« De toute évidence, M. Legault est inquiet, et il essaie de trouver d’autres sujets », a commenté le chef libéral mercredi lors d’une conférence de presse devant des installations de la minière Agnico Eagle, à Val-d’Or, en Abitibi.

Alors maintenant, il fait la victime. Ça lui arrive souvent. Quand les choses vont un peu moins bien, c’est la faute des autres, et lui il devient une victime. Bien, je regrette. Il doit assumer ses prises de position. Philippe Couillard, chef du Parti libéral

« C’est lui qui a choisi de mettre sur la table des tests d’expulsion pour l’immigration […]. C’est lui qui choisit de ne pas reconnaître qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre, alors que tout le monde lui dit le contraire. Ce n’est pas moi là! », a-t-il poursuivi. « Alors, c’est bien de tourner la table. Je comprends ce qu’il essaie de faire. Mais il y a des limites. »

Depuis le début de la campagne, le chef libéral n’a eu de cesse de pourfendre l’engagement de la CAQ de réduire le seuil d’immigration et de conditionner l’acceptation officielle des nouveaux arrivants à la réussite de tests de français et de connaissances des valeurs québécoises, des « tests d’expulsion » selon lui.

Avec sa visite en Abitibi, le chef libéral cherche à illustrer concrètement ces besoins de main-d'oeuvre. Avant de visiter une mine d'Agnico Eagle à la recherche de travailleurs spécialisés, il s'est rendu mardi soir dans un restaurant Subway qui a dû fermer ses portes en fin de semaine, faute de travailleurs.

Depuis son arrivée dans la région, M. Couillard a toutefois tempéré ces attaques directes contre les propositions en immigration de M. Legault pour mettre plutôt de l’avant ses propres solutions pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs locaux.

Il a ainsi réitéré sa volonté d’offrir plus de formations techniques et professionnelles, d’encourager la participation de tous, dont les Autochtones et les aînés, au marché du travail, d’encourager l’automatisation dans des secteurs industriels et de mieux apparier les besoins des entrepreneurs avec l’offre de main-d’œuvre immigrante.

Plus de détails à venir.