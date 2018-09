Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Nous pensons que seuls 2 % [des photos d'Autochtones] ont une identification complète présentant le qui, le quoi, le où et le quand , estime Normand Charbonneau, chef de l'exploitation chez Bibliothèque et Archives Canada.

Pour compléter les légendes de toutes ces photos, BAC offre depuis peu une plateforme à la manière de Wikipédia . Les internautes peuvent ainsi naviguer parmi les archives numérisées, suggérer des informations et même traduire certains textes, indique Normand Charbonneau.

Il y a beaucoup d'Innus , précise-t-il.

Des fonctionnaires du gouvernement fédéral, des missionnaires et des ethnologues ont réalisé l'essentiel de ces clichés.

À l'époque, dans un contexte colonial , souffle Normand Charbonneau, la personne était secondaire comparée au sujet qui intéressait le photographe . Les costumes, coutumes et modes de vie intéressaient ainsi davantage que l'identité de la personne.

Par exemple, femme innue avec ses enfants , suffisaient comme légende pour ces photographes d'époque.

Le volume des archives papier représente « 260 kilomètres d'épaisseur », indique par ailleurs Normand Charbonneau.