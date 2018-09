Un texte de Catherine Bouchard

Le psychiatre, Richard Montoro, du Centre d’orientation sexuelle de l’Université McGill (COSUM) est spécialiste des questions d’identités sexuelles. Selon lui, la recherche démontre qu’il n’y a pas de raisons physionomiques à l’absence de désir chez ces personnes.

Pour certaines personnes, la capacité d’être sexuelle ou ce désir-là d’être sexuel avec quelqu’un d’autre ne s’est tout simplement pas manifesté dans leur esprit. C’est juste une variante à la sexualité humaine, ce n’est pas une maladie , indique le Dr. Montoro.

Une personne asexuelle qui a des relations sexuelles, c’est comme quelqu’un qui mange quand il n’a pas faim. Ça se fait, mais c’est sans intérêt. Richard Montoro, psychiatre

Selon la fondatrice de la Communauté asexuelle de Montréal, Isabelle Stephen, la population croit souvent à tort que les personnes asexuelles ont été agressées sexuellement dans leur enfance. D’après les données qu’on a, ça existe, mais c’est très très minoritaire , souligne le psychiatre de l’Université McGill.

Diversité

Au sein de cette communauté, plusieurs variantes de l'asexualité existent. Certains se définissent, par exemple, comme étant demi-sexuels. Ils peuvent ainsi à l’occasion développer une attirance physique lors d’un lien affectif très fort. D’autres n’ont aucun désir pour les autres, mais ont tout de même une libido.

À l’intérieur de cette population très hétérogène, il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir se masturber, même utiliser de la pornographie pour se stimuler, mais n’avoir aucun intérêt à s’investir sexuellement avec une autre personne , souligne le psychiatre.

On a souvent des discours “pathologisants” pour toutes les choses qu’on ne comprend pas. Souvent, la seule façon de passer par dessus ces préjugés-là, c’est de rencontrer ces personnes.

Hypersexualisation

La sexologue Renée Coulombe estime que cette orientation sexuelle est encore méconnue, entre autres, en raison du rapport qu'entretient la société à l’égard de la sexualité.

ll y a une hypersexualisation de la société et on associe souvent l'amour et la sexualité comme étant une seule chose. C'est comme si c'était indissociable. Les personnes asexuelles, ce sont des personnes qui ne ressentent pas le besoin d'avoir des relations sexuelles , indique Mme Coulombe.

Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs des relations amoureuses. Leur préférence pour un sexe ou l'autre n'a pas de corrélation avec leur asexualité disent les experts.

Certaines personnes au sein de la communauté asexuelle se définissent également comme aromantique, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas le besoin de vivre une relation de couple. Il y a des personnes asexuelles qui n’auront aucune attirance pour des relations amoureuses , indique Mme Coulombe.

Même si beaucoup de progrès ont été faits pour l'acceptation de la diversité sexuelle, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Un des obstacles, selon moi, c'est que les gens ne savent pas que ça existe. Souvent, quand on essaie de l'expliquer à quelqu'un, on se fait dire : " Non, ça ne se peut pas ". C'est un déni total de ce qu'on est. On se fait dire, bien c'est parce qu'on a pas encore trouvé la bonne personne ou c'est nos hormones ou on a été abusé dans le passé. Non, ça a rien à voir avec ça , indique Isabelle Stephen, fondatrice de la Communauté asexuelle de Montréal.