Un texte de Joane Bérubé et de Bruno Lelièvre

Pour combler le manque de personnel, tous les candidats proposent leur recette pour attirer des travailleurs étrangers. Bien difficile de savoir qui va se démarquer dans cette circonscription qui a élu le péquiste Gaétan Lelièvre avec une majorité de 52,03 % des votes en 2014.

Exclu du caucus du PQ, à la suite d’allégations d'apparence de conflit d'intérêts au moment où il était directeur général de la Ville de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui a terminé son mandat comme député indépendant, a choisi de ne pas se représenter.

Méganne Perry Mélançon

C’est ainsi qu’une de ses anciennes attachées politiques, Méganne Perry Mélançon, a repris le flambeau pour le Parti québécois.

Méganne Perry-Mélançon, candidate du Parti québécois dans Gaspé Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

La jeune femme de 28 ans veut redonner aux Gaspésiens ce que les libéraux leur ont enlevé au cours des quatre dernières années .

Elle compte sur l’implantation de services de qualité pour attirer et maintenir la main-d’œuvre. Il faut, croit-elle, miser sur les programmes que nous avons au niveau collégial et aussi développer des passerelles DEC-BAC. Ce sont des mesures qui font partie d'un rapport, le rapport Demers, qui a été tabletté par le gouvernement libéral.



Alexandre Boulay

Dans cette circonscription où la Coalition avenir Québec (CAQ) a obtenu 6,2 % des voix en 2014 et le Parti libéral du Québec (PLQ), 33,8 %, c’est le PLQ qui a réussi à recruter le candidat de prestige.

Alexandre Boulay, candidat libéral dans Gaspé Photo : Radio-Canada/Marie-France Abastado

Alexandre Boulay, ingénieur de formation, est directeur de l'usine de pale d'éolienne LM Wind Power. Il promet, s'il est élu, de s’attaquer à la décroissance de la population. Je veux que population de la Gaspésie atteigne 95 000 habitants d'ici 2024 , a-t-il lancé à plusieurs reprises lors de sa campagne.

Louis LeBouthillier

Le candidat de la CAQ, Louis LeBouthillier, croit pour sa part que c’est le développement forestier qui permettra à la Gaspésie de se renouveler. Il y a plein de développement qui doit être fait du côté des forêts, dont la plantation. Il faut garder la forêt en santé en Gaspésie , fait valoir M. Lebouthillier.

Louis LeBouthillier, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Gaspé Photo : Radio-Canada

L’homme d’affaires est par contre bien occupé à défendre les positions de son chef, François Legault, sur l’énergie éolienne et la cimenterie de Port-Daniel-Gascons.

Alexis Dumont-Blanchet

Le candidat de Québec solidaire, Alexis Dumont-Blanchet, propose de financer une structure de concertation régionale pour le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Alexis Dumont-Blanchet, candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Gaspé. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Les idées, dit-il, doivent venir des gens et servir de contre-pouvoir à Québec. Il souhaite un refinancement des organismes régionaux de concertation et de développement. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des enveloppes. Ça ne donne rien de faire asseoir des gens ensemble si on ne leur donne pas les moyens de réaliser les projets pour que la Gaspésie se développe , commente M. Dumont-Blanchet.

Ce dernier souhaite aussi que l’environnement prenne plus de place dans le débat électoral.

Les soins de santé, l'accès à l’éducation postsecondaire et les moyens de transport font également partie des défis auxquels devra répondre le futur député de Gaspé.