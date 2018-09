Jean-Michel Beaudry, Jonas Desrosiers, Gérard Massé, Laurent Poliquin, Sylvie Schmitt et Michel Simard tenteront d’être élus comme l’un des quatre conseillers dans la région urbaine.

Yolande Dupuis, Adrien Grenier, Paul La Rocque et Dave Vielfaure se disputeront les trois sièges disponibles pour la région Est.

Joël Lemoine et Denis Clément, sont élus par acclamation dans la région Sud, tout comme Bernard Lesage et Antonio Simard dans la région Nord et Ouest.

Quelles sont les régions? La région Est : écoles Gabrielle-Roy, Lagimodière, Noël-Ritchot, Pointe-des-Chênes, Saint-Joachim et Saint-Georges.

La région Nord et Ouest : écoles La Voie du Nord, Notre-Dame, Jours de Plaine, La Source, Gilbert-Rosset, Saint-Lazarre et Aurèle-Lemoine.

La région Sud : écoles Réal-Bérard, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Agathe.

La région urbaine : écoles Christine-Lespérance, Lacerte, Louis-Riel, Précieux-Sang, Roméo-Dallaire, Taché et le Centre scolaire Léo-Rémillard

Tous les ayants droit peuvent voter

Cette année, pour la première fois, tous les ayants droits pourront se prévaloir du droit de vote.

Un « ayant droit » est toute personne qui réside au Manitoba et qui remplit l’une des conditions suivantes, selon la Loi sur les écoles publiques de la province :