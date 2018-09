Dans un article paru dans le journal Neurophysiologica, Matthieu Boisgontier et ses collègues se sont penchés sur ce qu’ils appellent le « paradoxe de l’exercice » ou plus précisément ce qui explique que la population est moins active, alors que les risques associés à la sédentarité sont bien connus.

Ils concluent que le cerveau est simplement fait pour choisir l’option qui est la plus facile.

« Conserver l'énergie a été essentiel pour la survie humaine et a permis de devenir plus efficace pour chercher de la nourriture et un toit, pour compétitionner afin d'obtenir des partenaires sexuels et échapper à des prédateurs », précise le chercheur dans un communiqué.

Selon lui, c’est ce qui pourrait expliquer pourquoi les politiques publiques ne réussissent pas à « contrer la pandémie de l’inactivité physique ». Elles se battent en quelque sorte contre des processus du cerveau qui se sont développés et renforcés à travers l’évolution.

Les participants devaient faire bouger le plus rapidement possible l’avatar vers les images d’activités physiques et également le plus vite possible, loin de celles représentant l’inactivité. Photo : UBC

Les choix sains demandent plus d'efforts

Pour l’étude, les chercheurs ont recruté de jeunes adultes et les ont installés devant un ordinateur. Les participants prenaient dès lors le contrôle d’un avatar apparaissant à l’écran.

Les chercheurs faisaient ensuite apparaître des images d’activité physique ou d’inactivité, une à la fois. Les participants devaient faire bouger le plus rapidement possible l’avatar vers les images d’activités physiques et également le plus vite possible, loin de celles représentant l’inactivité. Pendant ce temps, des électrodes enregistraient leur activité cérébrale.

La recherche a trouvé que les participants faisaient habituellement des choix sains et bougeaient vite vers les images d’exercice, mais leur cerveau travaillait plus fort pour le faire.

La nouveauté dans notre étude est qu’elle montre qu’éviter rapidement l’inactivité a des répercussions. Matthieu Boisgontier, chercheur postdoctoral à l'UBC

« Tout ce qui se produit automatiquement est difficile à inhiber, même si c'est ce que vous voulez faire, parce vous ne savez pas que ça survient. Savoir ce qui se produit est une étape importante », conclut-il.