La petite console ressemble presque en tout point à l’originale, à l’exception de sa taille : elle est 45 % plus petite. Ses prises RCA jaune, blanche et rouge ont aussi été remplacées par une prise HDMI, et le lecteur de disque ne s’ouvre pas.

La PlayStation Classic sera livrée avec deux manettes semblables aux premières lancées sur le marché, c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de manches analogiques.

On ne connaît pour l’instant que 5 des 20 jeux qui seront préinstallés sur la console, soit Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 et Wild Arms. Les 15 autres jeux seront annoncés au cours des prochaines semaines.

La PlayStation Classic sera lancée le 3 décembre prochain, 24 ans jour pour jour après la sortie de la Playstation au Japon. Son prix de vente suggéré est de 129,99 $ au Canada.

Sony n’est pas la seule à surfer sur la vague de la nostalgie des vieilles consoles. Nintendo en a aussi beaucoup profité ces dernières années avec des rééditions miniatures de la NES et de la SNES, affublées du suffixe Classic Edition. SEGA compte de son côté lancer un modèle réduit de sa Genesis en 2019, et une entreprise du nom de Retro Games a présenté cette année un petit ordinateur Commodore 64.