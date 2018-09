Les voleurs ont surtout ciblé les magasins et les restaurants situés entre la rue Park et l’avenue Université.

Les propriétaires doivent par la suite payer pour les réparations nécessaires, et celles-ci peuvent coûter jusqu'à 10 000 $, selon la présidente de l’Association des gens d’affaires du centre-ville de Windsor, Debi Croucher.

Les voleurs coupent les tuyaux des unités pour accéder au fréon et l’inhaler.

Selon le Dr Tony Hammer, de la Clinique Érié St. Clair, ce sont souvent des adolescents marginalisés à la recherche de frissons à prix abordable.

Ces solvants ont un effet semblable aux opioïdes et à l’alcool, car ils sont aussi des dépresseurs du système nerveux , explique-t-il.

Ces drogues aident à bloquer la réalité, et certains ont besoin de cela pour fonctionner. Tony Hammer, médecin à la Clinique Érié St. Clair

Toutefois, ce gaz inodore et toxique peut causer des lésions cérébrales, voire entraîner de la démence.

Le Dr Hammer dit qu’il est difficile de traiter ce problème et que de plus amples campagnes de sensibilisation et d’éducation sont requises pour convaincre les gens de ne pas inhaler le fréon.

Mme Croucher souligne qu’elle est bien contente que la Ville de Windsor ait décidé d’augmenter le nombre de policiers qui patrouillent à pied.

Récemment, l’Association des gens d’affaires a décidé d’installer des lumières dans les allées et les ruelles du centre-ville, afin d’empêcher les voleurs de pouvoir se cacher dans la pénombre.