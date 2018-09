Un texte de Tanya Neveu



L'événement a eu lieu mardi soir devant une salle comble au théâtre du Rift de Ville-Marie.



Tous les candidats de la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue étaient invités à ce débat.



Cinq ont répondu à l'appel, dont le candidat du parti Citoyens au pouvoir, Fernand St-Georges.

C'est devenu merdique. Le Citoyen au Pouvoir, ce qu'il propose, c'est une assemblée constituant, des référendums citoyens. Fernard St-Georges

Vision économique

Plusieurs grands thèmes de cette campagne électorale ont été abordés, dont l'économie.

Pour Jérémy Bélanger de la Coalition avenir Québec (CAQ) et Luc Blanchette du Parti libéral du Québec (PLQ), le projet de mini-centrales hydroélectriques Onimiki est tout désigné pour diversifier l'économie.

« C'est un projet très intéressant qui pourrait apporter une stabilité de revenus pour le Témiscamingue », a exposé le candidat de la CAQ

« En ce qui concerne Onimiki », a quant à lui ajouté Luc Blanchette, « je suis peut-être le seul à pouvoir faire aboutir le projet », a-t-il prétendu.

Le candidat du Parti québécois (PQ) Gilles Chapeau et Émilise Lessard-Therrien de Québec solidaire (QS) ont une vision différente pour dynamiser l'économie du Témiscamingue.

« Dans notre programme, on souhaite de l'agriculture à l'échelle humaine » a lancé le candidat péquiste.

« Moi j'aime bien partir des ressources qu'on produit déjà et d'optimiser la ressource », a renchérit la candidate solidaire, Émilise Lessard-Therrien.

Éducation : où est l'élève?

En éducation, plusieurs minutes ont été consacrées à la maternelle 4 ans et aux élections scolaires.



La co-animatrice de la soirée, la préfète Claire Bolduc, s'est dite déçue.



« J'aurais aimé vous entendre par sur un débat de structure ou est-ce qu'on commence la maternelle à 4 ans. J'aurais aimé vous entendre sur : on fait grandir des personnes dans nos écoles », a confié la préfète à l'ensemble des citoyens présents



La santé des libéraux



Sur la thématique de la santé, plusieurs flèches ont été lancées au député sortant, Luc Blanchette.



« Ils ont une réelle crise de confiance les gens du Témiscamingue à l'endroit du système de santé », a martelé Gilles Chapadeau du PQ. « Monsieur Couillard et Monsieur Barrette ont détruit le réseau de la santé », ne s'est pas gêné de dire Fernand St-George, Citoyens au pouvoir

Quand on regarde les 4 dernières années, la découverture a été dramatique. Jérémy Bélanger, candidat de la CAQ

Le candidat libéral Luc Blanchette s'est défendu en disant que le Québec avait un bon réseau. « Au Témiscamingue on a 18 médecins, avec un permis d'obtenir 18 médecins. Les besoins sont comblés », a-t-il affirmé.



Les citoyens ont aussi eu leur droit de parole en fin de soirée, questionnant entre autres le mode de scrutin actuel.