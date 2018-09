La nouvelle Caisse Desjardins des Ressources naturelles gardera ses deux points de services à Sept-Îles et à Baie-Comeau, mais le siège social sera à Sept-Îles.

Le directeur général des deux caisses d'économie, Steeve Chapados, avance que cette fusion générera 350 000 $ d'économie par année. Tous les emplois seront maintenus, selon lui. La Caisse Desjardins des Ressources naturelles devra même embaucher au cours des prochaines années.

Par cette fusion, Steeve Chapados espère bétonner Desjardins dans la région ressource qu'est la Côte-Nord. Il compte aussi développer de nouvelles clientèles de nouveaux marchés , citant entre autres les jeunes travailleurs de l'industrie minière et les entreprises oeuvrant dans l'éolien.

Steeve Chapados, directeur général des caisses d'économie Desjardins Alcoa-Manic-McCormick, à Baie-Comeau, et des Mines, métaux et services publics, à Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Louis Garneau