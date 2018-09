Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Le 31 août 2018, le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux a demandé à Omera Shells de cesser ses activités pendant les heures d'école (6 h à 16 h) en raison de sa proximité d'un établissement scolaire , explique un porte-parole du ministère.

L'entreprise a accepté la directive, selon le ministère.

Il s'agit d'une mesure préventive et temporaire, alors que la compagnie travaille présentement à la mise au point de certains aspects de ses opérations. Nous continuons de surveiller la situation de près afin de nous assurer que l’entreprise prend toutes les mesures raisonnables pour contrôler les odeurs , précise le ministère.

Omera Shells transforme des coquilles de fruits de mer. Les odeurs dérangent des résidents du voisinage, qui s’en plaignent depuis le début de ses activités, l’an dernier.

Omera Shells a annoncé cet été l’embauche d’experts qui ont entrepris une étude dans l’usine afin de proposer des solutions. La direction a aussi exprimé l’intention d’installer une grande cheminée qui devrait disperser les vapeurs plus haut dans l’atmosphère.

Le maire de Richibucto, Roger Doiron, espère une solution définitive. Le problème des odeurs nuit, selon lui, au développement de la municipalité.

On est pour le développement économique, mais pas à n’importe quel prix, explique Roger Doiron. À l’heure actuelle, si on veut développer le tourisme dans la région, ça peut être un handicap. La Ville a un terrain de l’autre bord de la rue où le Centre Kent Nord est en train d’être construit. Si on veut développer ce terrain, on veut voir peut-être à des appartements pour personnes aînées, ce n’est pas évident que des promoteurs [s'intéresseraient] à s’y installer si le problème n’est pas réglé.

