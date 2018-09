Ted Nolan a grandi près de la Première Nation de Garden River, en Ontario. Il affirme qu'il s'est inspiré de sa défunte mère, Rose Nolan, pour faire ce don. Les bourses d'études créées à partir de ce don porteront donc le nom Rose Nolan.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour surmonter cette épreuve et ce sentiment [de peine], a déclaré M. Nolan lors de la conférence de presse. Une fois que je l’ai fait, j’ai eu envie d’apporter une contribution aux personnes qui apportent le plus à notre peuple, et ce sont nos femmes. »

Une étudiante par année recevra la bourse pour les 15 prochaines années. Le montant total du don sera divisé en bourses de 5000 $.

Elles seront octroyées aux femmes autochtones actives non seulement à l’école, mais aussi dans les sports et dans leur communauté.

Une étudiante par an se verra octroyer la bourse d'études Rose Nolan. Photo : Radio-Canada

Selon la porte-parole de l’Université des Premières Nations du Canada, Lucy Musqua, entre 85 et 90 % des personnes qui fréquentent l’établissement sont des femmes autochtones.

« C’est absolument phénoménal, a-t-elle déclaré. C’est un choc, mais c’est un bon choc. »

Les jeunes sont l’avenir

L’ancien joueur de hockey professionnel espère que son don incitera d’autres personnes à agir ainsi.

« Nous disons toujours que notre jeunesse est notre avenir, alors maintenant c’est un bon moment pour nous assurer que leur avenir sera bien pris en charge », a affirmé l’ancien joueur de la LNH.

J’espère que cette petite contribution que nous avons faite aujourd’hui fera une différence dans la vie de quelqu’un. Ted Nolan, ancien joueur de la LNH

Ted Nolan offre depuis 18 ans des bourses d’études à la mémoire de sa mère dans différents établissements scolaires canadiens.

L’Université des Premières Nations du Canada est l’une des sept écoles au pays à offrir des bourses d’études par l’entremise de la fondation Rose Nolan.