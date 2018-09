Le chef de la police du Grand Sudbury, Paul Pedersen, s’inquiète du manque de formation adéquate pour les policiers ontariens sur les mesures à prendre lors des contrôles routiers et dans les cas de possession de cannabis en quantité supérieure à la limite admise.

Il existe une formation en ligne au niveau fédéral, mais au niveau provincial, la formation n’a pas encore été mise en place. Nous ne pouvons pas former nos agents, car il n’existe rien encore , indique-t-il.

M. Pedersen dit aussi ne pas savoir comment les agents seront censés évaluer la quantité de cannabis qu’un individu détient. En Ontario, les personnes âgées de 19 ans et plus pourront avoir en leur possession jusqu’à 30 grammes de la substance.

Est-ce que les agents devront avoir une balance sur la route pour peser la quantité ? Si un individu détient plus de 30 grammes, les policiers devront-ils lui remettre la portion légale ? Paul Pedersen, chef de la police du Grand Sudbury

Le chef Pedersen émet des doutes quant à l’outil de dépistage du cannabis approuvé par le gouvernement fédéral en août. Le Dräger DrugTest 5000 détecte la présence du THC, le principal psychotrope du cannabis, dans la salive.

Il estime que l’outil ne serait pas efficace à une température inférieure à 5 degrés Celsius.

Les températures baisseront bientôt et nous devons nous demander si cet outil est approprié pour le climat du Nord , déclare-t-il.

Le chef du Service de police d’Ottawa, Charles Bordeleau, relève également des « enjeux vis-à-vis la capacité et l’utilisation [de l'outil] sur le terrain ».