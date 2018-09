Un texte de François Pierre Dufault

Les commissaires vont discuter de cette possibilité lors de leur prochaine rencontre mensuelle, le 9 octobre.

Des révisions du zonage ont lieu à l'occasion à la CSLF afin de répondre aux besoins changeants de la population scolaire. L'administration scolaire est responsable de définir les limites de ses zones de desserte et les trajets de ses autobus. Le plan doit toutefois être approuvé par le gouvernement provincial.

Une éventuelle révision du zonage toucherait principalement les comtés de Queens et de Kings, dans le centre et l'est de l'île.

Nouvelle école dans la région de Souris

Par exemple, la zone de desserte de l'école La-Belle-Cloche, dans la région de Souris, pourrait être agrandie afin de désengorger l'école François-Buote de Charlottetown, qui compte cette année plus de 400 élèves.

Il y a des endroits, comme Morell, qui sont à égale distance de Charlottetown et de Souris , fait remarquer Émile Gallant, le président de la CSLF. On commence à avoir un très grand nombre d'élèves à Charlottetown , ajoute-t-il. On va voir s'il y a des élèves qui peuvent aller à Rustico ou à Souris.

L'administration scolaire de langue française songe aussi à la création de zones tampons à la frontière entre les zones de desserte de l'école François-Buote et de l'école La-Belle-Cloche, par exemple. Les parents vivant dans cette zone limitrophe auraient le choix d'envoyer leur enfant dans l'une ou l'autre des deux écoles.

Émile Gallant croit que des parents francophones qui vivent aux limites des comtés de Queens et de Kings vont être tentés d'inscrire leur enfant à la nouvelle école La-Belle-Cloche s'ils en ont la possibilité. [Ces parents] voient maintenant que toutes les installations sont là , souligne-t-il.

Transport scolaire

En avril dernier, les élèves de langue française de la région de Souris ont emménagé dans une école moderne et complète, avec un gymnase et des laboratoires de sciences, ce à quoi ils n'avaient pas accès auparavant.