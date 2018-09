Si la province obtient un sursis, le scrutin municipal doit avoir lieu comme prévu le 22 octobre, et ce, avec 25 arrondissements, plutôt que 47.

Si le gouvernement Ford est débouté, les conservateurs doivent aller de l’avant avec leur deuxième de projet de loi visant à amputer le conseil et invoquer la disposition de dérogation (plus communément appelée clause nonobstant) pour éviter tout autre recours judiciaire.

Devant un groupe de trois juges de la Cour d'appel, la province a fait valoir mardi que le temps pressait et que la seule façon de permettre à la Ville d'organiser des élections intègres et équitables le 22 octobre était de surseoir au jugement précédent de la Cour supérieure. Ce jugement avait conclu que le plan de M. Ford était anticonstitutionnel .

Le premier ministre Ford répète, lui, qu'il faut réduire le nombre de conseillers, parce que rien n'y est accompli actuellement.

Il est injustifié de réduire le nombre de sièges à 25 et il n'existe aucune preuve qu'un conseil réduit serait moins dysfonctionnel , a rétorqué devant la Cour d'appel l'avocate municipale Diana Dimmer.

Elle a ajouté que la promesse de dernière minute du gouvernement Ford de ne pas recourir à la clause dérogatoire s’il obtenait un sursis était troublante et ressemblait à une menace à peine voilée , qui laissait entendre que le premier ministre respectait seulement les jugements en sa faveur.

Pétition contre la clause dérogatoire

Plus de 23 000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant au premier ministre Ford et à sa procureure générale Caroline Mulroney d'abandonner leur projet de loi 31 sur la réduction de la taille du conseil et de ne pas recourir à la clause nonobstant.