La hausse est de 157 inscriptions à temps complet pour la session de l’automne, soit 83 étudiants internationaux et 74 Canadiens.

L’Université de Moncton accueille en tout 4365 étudiants à temps complet, soit 3588 du Canada et 777 de l’international.

Le recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier, attribue ces résultats à une amélioration des campagnes de recrutement.

« Nous avons affiné nos stratégies de recrutement, autant au Nouveau-Brunswick et au Canada qu’à l’international, en plus d’avoir mis un accent particulier sur l’amélioration de l’expérience étudiante et nous en voyons les retombées », souligne-t-il, par voie de communiqué.

L’Université, précise-t-il, travaille maintenant avec des agences de recrutement dans plusieurs pays. Elle a aussi révisé plusieurs processus internes, dont son service de l’admission et son bureau du recrutement d’étudiants.

Le nombre d’étudiants à l’Université de Moncton a progressivement diminué de 5008 à 4206, de 2012 à 2016. Il a légèrement remonté à 4208 l’année suivante.