Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

En arrivant à Val-d'Or, Philippe Couillard s'est attablé avec quatre copropriétaires d'un restaurant Subway qui a été contraint de fermer temporairement ses portes, samedi dernier, à cause d'un manque de main-d'oeuvre.

Frédéric Bolduc est l'un d'entre eux. Avec ses partenaires d'affaires, il possède neuf succursales en Abitibi-Témiscamingue. « On prenait des employés volants de chaque succursale pour venir combler le manque d'employés qu'on avait ici, mais on a épuisé notre ressource et ça devenait invivable », témoigne-t-il.

À gauche: copropriétaire du restaurant Subway de Val-d'Or, Frédérick Bolduc. À droite: le député et candidat d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

« Le bassin de main-d'oeuvre autochtone nous intéresse. Il y a des jeunes disponibles », propose Philippe Couillard pour pallier cette pénurie.

Cependant, la solution n'est pas si simple comme l'indique Frédéric Bolduc. En plus de la distance de 30 kilomètres qui sépare Val-d'Or de la communauté de Lac-Simon, l'intérêt n'est pas toujours au rendez-vous pour le type d'emploi qu'il a à offrir et les compétences non plus. « Ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement employable et prêt à travailler. Donc, on va faire affaire avec un centre d'emploi autochtone et, là, ils vont nous référer des candidats potentiels. »

Philippe Couillard s'est aussi engagé à rendre le programme de travailleurs temporaires plus efficace et à encourager les retraités en évitant qu'ils soient financièrement pénalisés pour un retour au travail à temps partiel.

Un souper d'affaires et communautaire

Philippe Couillard à Val-d'Or Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Après cette première rencontre, le chef du PLQ a soupé avec une vingtaine de personnes issues du milieu des affaires et du secteur communautaire. Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, faisait aussi partie du groupe.

Le directeur général de la mine Eldorado Gold Lamaque, Sylvain Lehoux, est en faveur d'un des engagements du PLQ, celui de localiser le ministère des mines en Abitibi-Témiscamingue. « Pour avoir une proximité, pour discuter avec eux des enjeux qu'on vit actuellement, pour nous, ça serait très intéressant que le ministre des mines provienne de la région », évoque-t-il.

À la table des organisations communautaired, la directrice du manoir Universeau de Senneterre, Lise Bilodeau, voulait faire valoir des demandes bien précises, notamment des compensation pour la hausse du salaire minimum.

À droite:Lise Bilodeau, directrice générale du manoir Universeau de Senneterre Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

« Comme l'augmentation de salaire de l'année passée, ça va coûter au manoir Universeau une dizaine de milliers de dollars et ces sous-là, on ne les a pas, donc il faut couper dans certains services, comme l'aide à domicile. »

Lise Bilodeau a aussi demandé à Philippe Couillard et au candidat libéral d'Abitibi-Est de financer des moyens de transport accessibles entre Senneterre et Val-d'Or.