Un texte de Yannick Donahue

M. Lisée a été invité à réagir au portrait de la course électorale que tracent les sondages dans une entrevue accordée à Anne-Marie Dussault à l’émission 24/60, sur ICI RDI.

D’entrée de jeu, le chef péquiste, qui clame que le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, sèmerait le « chaos » dans le milieu de l’éducation, notamment avec sa promesse de la maternelle 4 ans pour tous les enfants, s’est fait demander si « jouer sur la peur, jouer sur le chaos » est payant.

« L’élection s'est jouée sur le changement dès le premier jour. On sait que l’immense majorité des Québécois ne veut pas réélire le Parti libéral. La question de l’urne, pour nous, depuis le début, c’est la crédibilité. Qui est le plus crédible pour remplacer le Parti libéral? C’est pour cela qu’on a choisi notre slogan "Sérieusement". On savait, nous, que les propositions de M. Legault n’étaient pas sérieuses », a-t-il répondu.

M. Lisée croit que les citoyens sont en train de s’en rendre compte. « Ce qu’on est en train de voir dans l’opinion publique, c’est cette réalisation que le premier choix pour le changement n’est pas sérieux », estime-t-il.

Anne-Marie Dussault lui a rappelé qu’il reste au troisième rang dans les sondages et qu’il ne reçoit pas l’appui massif des Québécois. « Pourquoi n’êtes-vous pas aussi fort dans le cœur des Québécois? », lui a-t-elle demandé.

Les gens qui étaient froids à mon égard sont maintenant aussi chauds qu’ils le sont par rapport à M. Legault, qui était de loin le préféré. On est en train de se croiser. Je pense que c’est précurseur d’un renversement de tendance. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Or, les intentions de vote pour le PQ ont peu bougé, et ce, malgré une campagne frénétique de la part de son chef, qui multiplie les apparitions publiques. « Une campagne électorale, c’est dynamique. Nous sommes en train de vivre ce dynamisme », a-t-il soutenu.

Où Jean-François Lisée prend-il l’idée que son parti pourrait gagner les élections? « On sait maintenant que tout est possible, qu’il y a encore 40 % des électeurs qui n’ont pas pris de décision finale. Cela n’a jamais été vu avant. […] Je pense que nous sommes en montée. Il va se passer des choses dans les jours qui viennent », a-t-il estimé.

Alors que François Legault est l’objet de la majorité des attaques depuis le début de la campagne, M. Lisée a tenu à mentionner qu'il s'était fait attaquer par le PLQ de Philippe Couillard et la CAQ, mardi.

« Ils voient bien que la montée du Parti québécois est un phénomène très important, et qui les menace tous les deux. Si, à la fin, comme nous le pensons, nous allons être majoritaires, ils ne seront pas au pouvoir », a-t-il dit pour expliquer ces frondes.

M. Lisée dit s’attendre à des attaques plus vives au cours des prochains jours. « Je m’y attends et j’y suis préparé », a-t-il prédit.

La clientèle francophone

Or, pour remporter les élections, le PQ doit séduire les francophones davantage, a relevé Anne-Marie Dussault, ajoutant que Québec solidaire recueille la faveur de ceux qui ont délaissé la CAQ.

Regrettez-vous la convergence avec QS? « Québec solidaire, ils sont quatrième », a-t-il répliqué.

L’animatrice lui a cependant fait remarquer qu’en additionnant les scores de QS et du PQ, les deux formations politiques seraient en première position.

« On est dans le moment de la campagne où des gens qui sont allés un peu partout se disent finalement, si on veut empêcher les libéraux et la CAQ de gagner, le Parti québécois, on ne pensait pas cela il y a trois semaines, mais c’est une alternative valable. C’est possible qu’il gagne. Il faut faire partie de ce mouvement », a-t-il expliqué.

Est-ce un appel au vote stratégique? M. Lisée a répondu que tous les chefs de partis politiques appellent les gens à voter pour eux.

Le chef du PQ s’est fait demander une seconde fois s’il regrettait l'échec de la convergence avec QS. Il a été incapable de répondre par l’affirmative ou la négative.

Anne-Marie Dussault lui a rappelé que le PQ a déjà bénéficié de l’appui de la jeunesse, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, puisque celle-ci se range derrière la CAQ et le PLQ. Pourquoi?

« Les jeunes Québécois très attachés au Québec, très peu attachés au Canada, sur cette question, sont très individualistes et changent énormément d’un moment à l’autre. […] J’ai confiance qu’à mesure que les choses se développent, surtout qu’ils reconnaissent que le PQ est régénéré de toutes sortes de façons, la reconnexion du PQ avec la jeunesse, qui est déjà en cours, va se compléter », opine-t-il.

La possibilité d'un gouvernement minoritaire

Où allez-vous être le 2 octobre prochain? « Au lendemain de la célébration de la victoire », a-t-il lancé. Par contre, le chef du Parti québécois n’a pas spécifié quel type de victoire il allait décrocher.

Je prends l’engagement ferme, si je suis élu à la tête d’un gouvernement minoritaire, que nous allons gouverner en minoritaire pendant quatre ans. Jean-François Lisée, chef du PQ

M. Lisée refuse d'envisager la création d'une coalition s’il formait un gouvernement minoritaire.

« Nous ferons des ententes au budget, au moment où nous avons besoin d’une majorité, a-t-il expliqué. Nous ferons des ententes avec les autres partis, parce que je veux respecter la décision des Québécois. »

Avec quel parti avez-vous le plus d’affinités? « On verra. Cela dépend des sujets », a-t-il rétorqué.

Entre un gouvernement minoritaire caquiste ou libéral, avez-vous une préférence? « Je pense que ce serait terrible dans les deux cas », a-t-il dit.

Au lendemain des élections, resterez-vous à la tête du PQ? « Évidemment. De toute façon, je serai premier ministre. Pas de raison de m’en aller », a-t-il conclu.