Un texte de Marie-Pier Bouchard

La Ville de Trois-Rivières compte neuf anciens dépotoirs, selon une carte produite par l'administration municipale et dont Radio-Canada a obtenu copie, grâce à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Sur quatre d’entre eux, la Ville a autorisé la construction de bâtiments au fil des ans.

La carte, qui a été réalisée à partir de documents d'archives et des connaissances de certaines personnes selon la Ville, manque cependant de précision.

La Ville de Trois-Rivières a toutefois accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions. Il est possible de voir les explications de la Ville en cliquant sur chacun des sites de la carte ci-dessous.

Les conséquences

Les citoyens qui habitent dans une résidence construite sur un ancien dépotoir pourraient ne jamais s’en rendre compte alors que les conséquences peuvent être majeures pour d’autres, selon la présidente de la compagnie ImmoProof.ca, Marie-Claude Genie.

Vous savez, les anciennes carrières ou anciens dépotoirs amènent trois problèmes : un problème de qualité d'air, on pense au biogaz, au méthane. Un problème de qualité de sol, donc un terrain contaminé, et un problème de portance de sol , affirme Mme Genie.

Ce qui peut provoquer, selon elle, des problèmes pour la santé ainsi que pour la sécurité des résidents et par conséquent, entraîner une diminution de la valeur marchande de la propriété.

Des tests de caractérisation des sols, de capacité portante et de biogaz sont nécessaires afin d'évaluer les risques potentiels pour la santé ou la sécurité.

De son côté, la Ville de Trois-Rivières affirme qu’elle ne peut pas effectuer de tels tests sur des terrains privés. Elle explique qu’il est de la responsabilité des propriétaires des terrains de le faire.

Une avocate spécialisée en droit de l’environnement, Me Christine Duchaine, mentionne que parmi les risques associés au fait d’habiter sur un ancien dépotoir, le plus préoccupant est celui des biogaz.

Elle explique que le méthane, qui s’échappe des matières organiques enfouies à l’époque dans certains dépotoirs, est un des gaz les plus explosifs qui existent.

Par ailleurs, considérant que les contaminants migrent, il peut y avoir des conséquences aussi pour les terrains situés à proximité de ceux qui contiennent des biogaz, selon Me Christine Duchaine.

[Les biogaz] ne restent pas à l'intérieur d'une limite de lot. Et ça peut passer à travers les tuyaux , dit Me Duchaine.

Le fait d'être de l'autre côté de la rue ne donne absolument pas de garantie que les biogaz ou les lixiviats contaminés puissent avoir migré vers chez vous. Me Christine Duchaine, avocate spécialisée en droit de l'environnement

Me Christine Duchaine, avocate spécialisée en droit de l'environnement Photo : Radio-Canada

De 1978 à 2000, la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec prévoyait qu’il fallait attendre 25 ans avant de construire un bâtiment sur un ancien dépotoir.

Depuis 2000, l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est obligatoire pour le faire. Le propriétaire des lieux doit faire la démonstration, par différents tests et travaux, que le sol peut accueillir un bâtiment.

Une nouvelle version de cette Loi, dont les changements sont entrés en vigueur en mars dernier, contient une section concernant la construction sur d’anciens dépotoirs qui prévoit un meilleur encadrement.

Est-ce que la Ville de Trois-Rivières est en mesure d’affirmer, hors de tout doute, qu’il n’y a aucun risque pour la santé ou pour la sécurité des citoyens, dont les maisons construites avant 2000 sur d’anciens dépotoirs?

Selon les normes actuelles, non , répond le chef de division de la Planification aménagement et développement immobilier à la Ville de Trois-Rivières, Robert Lajoie.

Il assure cependant que si la Ville est alertée par un citoyen qui fait une découverte en creusant sur son terrain, elle intervient.

À Trois-Rivières, un seul des quatre anciens dépotoirs sur lesquels on retrouve des bâtiments a fait l’objet de tests de biogaz commandés par la Ville.

En 2006, à la suite d’une plainte d’un citoyen, la Ville de Trois-Rivières a effectivement mandaté la firme Pluritec pour évaluer la présence de biogaz dans les résidences du secteur du boulevard des Chenaux, entre les rues des Bouleaux et Place des Chenaux.

Selon les analyses des résultats, obtenus par Radio-Canada grâce à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les concentrations résiduelles de biogaz dans le sol étaient très faibles et à la limite du détectable, ce qui ne représente aucun danger pour la zone habitée, d’après ce qu’on peut lire.

Pour ce qui est de la zone boisée, située au nord-est du boulevard des Chenaux, en bordure de la rivière St-Maurice, on a détecté une quantité négligeable de méthane.

Dans le rapport, on recommande d’effectuer de nouveaux tests de biogaz avant de donner le feu vert à un éventuel projet de développement résidentiel.

La Ville de Trois-Rivières n’est toutefois pas en mesure de nous répondre quand on demande ce qu'elle fait pour s’assurer que les contaminants ne coulent pas dans la rivière St-Maurice.

Si on a trouvé du méthane, d’après l’expérience que j’ai, c’est une très mauvaise nouvelle pour les gens qui habitent dans le secteur. Me Christine Duchaine, avocate spécialisée en droit de l'environnement

Sans vouloir alerter les gens, Me Duchaine soutient que les gens des secteurs touchés devraient être attentifs. Selon elle, demander des tests plus poussés pourrait être une bonne idée, sachant que les gaz se déplacent dans le sol.

Elle ajoute aussi qu’il existe des façons plutôt simples de corriger la situation si jamais on détecte la présence de méthane.

Selon des documents d’archives que l’on retrouve dans le rapport de Pluritec, il est établi que ce site, identifié comme un ancien dépotoir, a été développé au début des années 1950 comme sablière et ensuite utilisé comme dépotoir dans les années 1950 jusqu’en février 1962.

Les premières maisons y ont été construites à la fin des années 70, début des années 80.

À la suite de la réception de cette carte, quelques semaines après avoir formulé une demande d’accès aux documents, il nous a fallu faire plusieurs vérifications et rencontrer les responsables du département de l’urbanisme qui ont répondu à nos questions.

Le chef de division de la Planification aménagement et développement immobilier à la Ville de Trois-Rivières, Robert Lajoie, a affirmé qu’il s’est toujours rendu disponible pour répondre aux questions des citoyens qui se sont manifestés pour obtenir des informations au sujet des anciens dépotoirs.

Questionnée à savoir pourquoi l’information n’est pas accessible plus facilement pour les citoyens, par exemple sur son site internet, la Ville de Trois-Rivières répond qu’il n’y a pas d’explication et qu’elle n’a jamais voulu cacher l’information aux citoyens.

La Ville se dit même ouverte à l’idée de diffuser l’information sur son site web, mais partiellement.

M. Lajoie affirme qu’il se sentirait très à l’aise de rendre l’information publique pour les anciens dépotoirs dont le périmètre est clairement défini, mais pas pour ceux dont on ne connaît pas l’étendue exacte.

C’est une bonne idée, on n’y a bien honnêtement jamais pensé. Robert Lajoie, chef de division de la Planification aménagement et développement immobilier à la Ville de Trois-Rivières

Le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant, affirme pour sa part que c’est une idée qui pourrait être soumise au conseil municipal.

Il y a trois ans, la Ville de Montréal a rendu les cartes de localisation des anciens dépotoirs sur son site web à la suite de la diffusion d’un reportage de l’émission La facture, à Radio-Canada.

À Trois-Rivières, aucun des neuf anciens dépotoirs identifiés par la Ville de Trois-Rivières ne se retrouve dans Répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Selon l’avocate spécialisée en droit de l’Environnement, Me Christine Duchaine, cela s’explique par le fait que les terrains contaminés et les anciens dépotoirs ne sont pas traités de la même façon au Ministère. Ancien dépotoir ne veut donc pas automatiquement dire que le terrain est contaminé, dit-elle.

Du total des la superficie des anciens dépotoirs de la Ville de Trois-Rivières, seule une petite partie de celui qui était situé entre le boulevard des Forges et le boulevard des Récollets a fait l’objet d’un avis de contamination et figure dans la liste du Ministère, parmi d'autres terrains identifiés à Trois-Rivières comme étant contaminés.

Une petite partie de l'ancien dépotoir qui était situé entre le boulevard des Forges et le boulevard des Récollets a fait l’objet d’un avis de contamination et figure dans le Répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Photo : Radio-Canada