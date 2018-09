Au total, 17 membres du conseil municipal ont voté en faveur de la résolution concernant l’augmentation des coûts de l’aréna. Seuls les conseillers Jocelyn Blondin et Louise Boudrias ont manifesté leur dissidence en refusant de voter. Ils ne s'opposent pas au projet d'aréna lui-même, mais plutôt à la récente augmentation de coûts.

J’avais promis à mes citoyens que les prochaines étapes [respecteraient] notre capacité de payer et une saine gestion des fonds publics , a expliqué Mme Boudrias, qui représente le district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond. Aujourd’hui, on doit voter un 1,3 million de dollars supplémentaires [...] et je ne veux pas voter en faveur.

M. Blondin, le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, s’est dit convaincu qu’il aurait été préférable de construire le nouveau complexe sportif sur le site de l’actuel aréna Guertin. Selon lui, la construction serait déjà lancée si tel avait été le cas.

On savait qu’il y avait un risque avec ce terrain-là , a reconnu le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Je suis profondément convaincu que le risque qu’on a pris avec ce terrain-là valait largement le projet parce que c’est un site intéressant à tous égards pour la Ville.

L'organisme Vision Multisports Outaouais (VMSO) pourra lancer les travaux de construction du nouveau complexe sportif de 4000 places dans les délais prévus, et ce, malgré les retards occasionnés par les demandes de permis auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Ce sont d’ailleurs ces délais supplémentaires qui ont fait grimper la facture finale du projet pour la Ville de Gatineau. La Municipalité devra débourser 37,8 millions de dollars pour le projet, a estimé le maire Pedneaud-Jobin, la semaine dernière.

Selon l'entente entre la Ville et VMSO, la construction devrait s'étirer sur 30 mois et le nouvel aréna pourrait donc ouvrir ses portes en mars 2021. Or, l'échéancier maître prévoit plutôt 26 mois de travaux, ce qui permettrait une ouverture en novembre 2020.

Avec les informations de Nathalie Tremblay