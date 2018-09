Le premier concept mise sur les acheteurs privés, pour développer un produit final qui serait un mélange de commercial et de résidentiel.

Le public a eu l'occasion d'étudier et de se prononcer sur les quatre scénarios proposés. Photo : Radio-Canada/Travis McEwan

Le deuxième veut créer un « point d’ancrage » pour la communauté. Il s'agirait, par exemple, d'installer un aquarium ou un centre de technologie pour attirer les visiteurs.

Le troisième et le quatrième scénario sont ceux qui demandent le plus d’investissement public. Ils proposent d’agrandir le parc Borden, de déplacer la station de train léger et de remonter la 118e Avenue pour qu’elle soit à la même hauteur que les autres rues et qu’elle puisse accueillir davantage de commerces.

Lyall Brenneis, le gérant du projet Exhibitions Lands, estime que ces scénarios prendraient entre 15 et 30 ans à voir le jour. Il n’a pu spécifier combien chaque projet coûterait à la Ville.

Le site du Centre Northlands est notamment composé de la place Rexall, qui accueillait auparavant les Oilers d'Edmonton, ainsi que du parc Northlands où ont lieu des courses de chevaux.

Consultation publique

Une quarantaine de personnes ont participé à la consultation publique de mardi qui permettait d'examiner les concepts et d'écrire des opinions et des commentaires sur des fiches.

« J’aime l’idée d’étendre le parc Borden, mais je ne suis pas d’accord avec l’idée de déplacer la station de train léger », explique Ken Robinson, qui vit à quelques coins de rue du Centre Northlands.

Ken Robinson s'intéresse à l'avenir du quartier entourant le Centre Northlands. Photo : Radio-Canada

Une habitante, Regina Maier, aime l’idée d’avoir un point d'ancrage à cet endroit, mais s’oppose aussi à l’idée de déplacer la station de train léger.

« Un aquarium, ou quelque chose d'intéressant pour la plupart des résidents, ça permettrait d’attirer des gens, dit-elle. C’est bien de construire des résidences, mais je ne veux pas de tours trop élevées. »

Lyall Brenneis se réjouit de la participation du public.

On veut prendre ces informations pour voir ce qui résonne avec la communauté et ensuite avec le conseil municipal, pour faire en sorte que ce projet continue de progresser. Lyall Brenneis, le gérant du projet Exhibitions Lands

Il espère présenter les différents scénarios au conseil municipal en novembre, dans un rapport qui va compiler les opinions récoltées lors de la consultation publique.

Celui qui sera retenu par la Ville sera ensuite retravaillé et présenté au public une dernière fois, pour qu’il puisse donner son avis de nouveau.

D’après des informations de Sophie Muller et de Marie-Pier Mercier