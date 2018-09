Le conseil d’administration de la SFM proposera à l’AGA de tenir une réunion communautaire publique au sujet de Presse-Ouest ltée, la société éditrice de La Liberté. Cette rencontre aurait lieu d’ici mai prochain, pour permettre « que tous et toutes puissent se renseigner, discuter et alimenter les réflexions du conseil d’administration de la SFM en prévision d’une assemblée délibérante éventuelle », peut-on lire dans le document listant les propositions à l’étude lors de l’AGA.

Lors de la dernière assemblée générale de la SFM, en octobre 2017, un comité avait été formé et mandaté pour étudier la structure de Presse-Ouest et examiner à qui devraient appartenir les actions de la société.

Qu’est-ce que Presse-Ouest? La SFM est propriétaire de Presse-Ouest depuis 1970. Les sept membres du conseil d’administration de Presse-Ouest, qui sont chacun les détenteurs d’une action, sont nommés par la SFM pour gérer La Liberté.

La SFM a reçu en avril le rapport du comité et ses recommandations. Elle estime que l’avenir du journal La Liberté « concerne tous les membres de la francophonie manitobaine » et souhaite que la communauté puisse pouvoir y réfléchir.

Les travaux du comité

Le comité devait étudier deux options pour le journal : faire de Presse-Ouest une fiducie, ou confier la propriété des actions de Presse-Ouest à une entreprise sociale. C’est cette dernière possibilité qui a été privilégiée à l’unanimité par les membres du comité, qui souhaitent pour le journal « une structure […] qui marie l’initiative et la créativité du privé, tout en maintenant un engagement envers le journalisme communautaire francophone ».

« Il semble que des personnes avec les moyens et les expertises requises seraient actuellement intéressées à s’engager en ce sens », ajoutent les auteurs du rapport.

La composition du comité La création du comité sur la gouvernance et la propriété des actions de Presse-Ouest ltée était une demande du comité de refonte de la SFM. Il était formé de Rénald Rémillard, Mona Dupuis, Paul Prenovault et Jean-Marc Ruest. La professeure en communication de l’Université Laval, Colette Brin, a agi comme consultante.

Le groupe écarte donc l’option de fiducie, qui, selon lui, ne « permettrait pas d’avoir un groupe d’actionnaires stratégiques aussi engagés ».

Identifiant la survie et « la réalité commerciale difficile » de Presse-Ouest comme étant les enjeux prioritaires, le comité a déterminé que la SFM n’est pas un actionnaire stratégique approprié pour Presse-Ouest, car elle n’est pas outillée en raison de son mandat politique communautaire et n’a « pas les moyens ni le mandat d’injecter des capitaux si nécessaires ».

Dans tout ce processus, les auteurs du rapport insistent que l’indépendance journalistique doit être préservée, et demande que le nom « La Liberté » soit protégé.

Une autre proposition déposée

Une autre proposition a par ailleurs été déposée sur le même enjeu.

Provenant de personnes de la communauté, la proposition réagit aux travaux du comité et demande qu’une assemblée générale extraordinaire soit organisée plus tard, pour traiter de la restructuration de Presse-Ouest et de ses liens futurs avec la SFM, afin de permettre une consultation communautaire « en bonne et due forme ».

Albert Lepage, le proposeur, est appuyé de Gérard Lécuyer, Denise Lécuyer, Michèle Lécuyer, Jacqueline Blay, Anick D Péhé Lia, Jean-Louis Péhé, Alphonse Lawson, Jacques Saquet, Emmet Collins, Gisèle Saurette-Roch, Paulette Carrière-Dupont et Jacques Dupont.

Ces gens demandent qu’une analyse juridique soit faite, notamment sur la valeur d’une entreprise sociale. Ils veulent aussi qu’une analyse financière de La Liberté soit présentée, et que la SFM établisse un comité « pour se pencher sur les questions en suspens dont, notamment, l’indépendance journalistique dans la nouvelle formule, la transparence de la sélection des investisseurs et, enfin, la nature de la relation communautaire entre le journal et les organismes francophones du Manitoba ».

Le groupe réagit également au fait que Presse-Ouest a récemment mis sur pied une fiducie qui, selon lui, « ne correspond pas aux recommandations du comité » mandaté pour étudier sa gouvernance.

Selon le groupe qui fait cette proposition, Presse-Ouest a « devancé » les recommandations du comité « et présenté des décisions [...] sans avoir [...] obtenu l’accord de la SFM [...], organisme de tutelle et propriétaire de La Liberté ».

Le processus mis sur pied par Presse-Ouest, selon le groupe, « ne s’accompagne pas d’une démarche de consultation communautaire, comme le recommande le comité ».