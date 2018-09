Un texte de Jean-Philippe Nadeau

L'avocat de la province, Robin Basu, demande à la Cour d'appel de suspendre le jugement Belobaba au-delà du 22 octobre, parce qu'un sursis est le seul moyen de s'assurer selon lui que le scrutin dans la métropole se déroulera de façon juste et intègre .

Il assure qu'un délai mettrait fin à l'incertitude que la décision du juge Belobaba a créée selon lui en statuant la semaine dernière que la loi 5 qui réduit de près de moitié le conseil municipal était inconstitutionnelle.

Le gouvernement conservateur a présenté une nouvelle version de la loi 5, en soumettant à Queen's Park la loi 31 qui contient maintenant une disposition de dérogation afin de contourner les obligations de la Charte en matière de liberté d'expression des candidats et des électeurs.

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario Photo : La Presse canadienne/Chris Young

La position des opposants

L’avocate de la Ville, Diana Dimmer, dit que la proposition du gouvernement Ford de ne pas recourir à la clause dérogatoire s’il parvient à faire suspendre la loi 5 est « troublante » et qu'elle ressemble à « une menace à peine voilée ».

Me Dimmer rappelle, en citant le juge Belobaba, qu'aucun gouvernement au Canada ne s'était à ce jour immiscé dans le processus électoral d'une municipalité, de surcroît en plein milieu d'une campagne. Elle rappelle que la greffière de Toronto demeure prête à organiser un scrutin avec un modèle à 47 élus.

Il est injustifié de réduire le nombre de sièges à 25 et il n'existe aucune preuve qu'un conseil réduit serait moins dysfonctionnel. Diana Dimmer

L'avocate souligne que le premier ministre Doug Ford était lui même favorable en 2013 à l'élargissement du conseil de 44 à 47 sièges. Elle ajoute que le conseil s'est prononcé à la majorité en faveur d'une telle reconfiguration, qui a obtenu l'assentiment de la Commission des affaires municipales et de la Cour divisionnaire de l'Ontario.

L'avocate précise que le gouvernement sera responsable du chaos s'il obtient un sursis.

Quelle est l'urgence d'agir de la sorte, en quoi l'ordre du jour de la province serait-il chamboulé par la tenue d'un scrutin à 47 sièges , s'interroge-t-elle.

Elle ajoute qu'aucune autre ville en Ontario n'avait subi la même cure minceur. Me Dimmer précise que les économies d'échelle auxquelles le gouvernement fait référence seront minimes si le conseil est réduit de près de moitié.

La salle de réunion du conseil municipal à Toronto. Photo : Radio-Canada/Stéphany Laperrière

L'avocat Selwyn Pieters, qui représente le candidat Rocco Achampong, rappelle aux juges que les principes de la démocratie sont sous-entendus dans la Constitution.

Les enjeux locaux d'une élection municipale ne devraient pas être sujets aux caprices d'une province ou aux croyances de Doug Ford sur ce que devrait constituer un conseil municipal fonctionnel. Selwyn Pieters

Deux autres avocats qui représentent des candidats à l'élection, des électeurs et des groupes communautaires ont martelé que la province était l'unique responsable de la confusion et de l'incertitude qui règnent à l'Hôtel-de-Ville au sujet de l'organisation du scrutin électoral.

Howard Goldblatt a d'abord répété que Me Basu avait failli à sa tâche d'expliquer à la Cour d'appel en quoi la loi 5 violait la liberté d'expression des candidats et des électeurs.

Si la province tient à éliminer l'incertitude, elle n'a qu'à retirer son appel et laisser la Ville organiser un scrutin dans 47 quartiers comme prévu initialement. Howard Goldblatt

Me Goldblatt ajoute que la proposition du gouvernement de ne plus recourir éventuellement à la clause dérogatoire n'est qu'une tentative visant à tester les juges de la Cour d'appel . Il soutient que la province est irresponsable, parce qu'elle ne fait que créer encore plus d'incertitude.

Me Don Eady soutient pour sa part que la procureure générale de l'Ontario, Caroline Mulroney, n'a pas le monopole de l'intérêt public dans la province et qu'elle n'a pas réussi à prouver qu'elle agissait au nom de l'intérêt public en demandant à la Cour d'appel de surseoir au jugement Belobaba. Le gouvernement Ford n'est dont même pas en droit selon lui de demander un sursis aux tribunaux.

Accorder un sursis ne fera qu’exacerber les atteintes à la charte ; ce gouvernement souffre d'une forme sévère d'arrogance constitutionnelle. Don Eady

Rocco Achampong est candidat à un poste de conseiller municipal et veut déposer un recours contre la province sur le projet de loi pour réduire le nombre de conseillers. Photo : Radio-Canada

Dans son droit de réplique, Me Basu soutient que l'irréparable sera commis si la province n'obtient pas un sursis, parce que la volonté de la législature de réduire la taille du conseil municipal de Toronto ne sera pas respectée.

Il ajoute que le moment d'intervenir dans la campagne n'est pas inapproprié comme le disent ses adversaires, mais que la province a au contraire voulu agir le plus vite plus de deux mois avant les élections du 22 octobre.

La décision de la Cour d'appel sera rendue mercredi matin.

Le gouvernement n'est toutefois pas au bout de ses peines. S'il obtient un sursis, il ne gagnera pas la partie pour autant. Les parties adverses ont déjà fait savoir qu'elles contesteraient la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Me Achampong affirme qu'il compte même contester la légitimité de l'élection du 22 octobre si elle se tient dans 25 quartiers plutôt que 47.