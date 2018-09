Un texte de Lise Millette

Laissez-moi vous parler de Camille Allen de Cléricy, qui a passé sa vie sur la ferme de ses parents et qui étudie présentement en gestion d'entreprise agricole afin d'éventuellement prendre la relève de la ferme familiale. Camille avoue avoir peur, M. le Président , a déclaré la députée.

La jeune femme de 18 ans étudie actuellement à Saint-Hyacinthe en Gestion d'entreprise agricole. Incapable de se rendre manifester avec d'autres agriculteurs, parce qu'elle était en cours, l'étudiante a décidé d'écrire à sa députée régionale afin de partager son inquiétude.

Jointe par Radio-Canada, Camille Allen a avoué avoir été étonnée d'être citée à Ottawa, lors des échanges à la Chambre des communes.

Mon objectif était de faire part de mes craintes pour montrer ce que l'on vit et qu'on a peur, parce que c'est très important pour nous la gestion de l'offre , a-t-elle confié.

Dans sa déclaration, Christine Moore a affirmé que la relève agricole est précieuse et que l'abolition du système de gestion de l'offre pourrait constituer une menace pour la relève.

Il est temps de penser au futur de notre agriculture et de nos fermes rurales , a affirmé Mme Moore.

C'est précisément cette question de survivance de la ferme familiale qui inquiète Camille Allen.