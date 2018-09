Une chronique de Cédric Lizotte

Saviez-vous qu’il y a un tronçon de la rue Yonge sur lequel on peut trouver des plats authentiques des quatre coins de l’Asie? Cette portion de « la plus longue rue au monde » se trouve à North York, entre les stations de métro Sheppard-Yonge et Finch.

La rue Yonge entre les stations de métro Finch et Sheppard-Yonge n'est pas la plus jolie. Mais on y mange bien! Photo : Radio-Canada/Cédric Lizotte

Il faut d’ailleurs comprendre que les clients de ces restaurants sont en grande majorité des immigrants qui sont à Toronto depuis peu. Par exemple, les clients des restos coréens du secteur sont Coréens eux-mêmes. Ça garantit donc un minimum d’authenticité!

Trouver les goûts authentiques - ceux qui nous font vibrer lorsqu’on voyage - près de la maison peut être une expérience frustrante. Quiconque a visité Hanoï, au Vietnam, et y a goûté une vraie soupe pho, concentrée de collagène, fragrante grâce à l’anis étoilé et la cannelle, avec des poignées de coriandre chinoise en garniture, se dira insatisfait d’une mauvaise réplique canadienne. Et c’est sans parler de ces horribles restaurants « pan-chinois » qui bâclent des versions de plats autrement vibrants à Shanghai ou à Hong Kong.

Voici donc une petite liste non exhaustive des meilleurs restaurants asiatiques qui se trouvent le long de ce court tronçon de quatre kilomètres de la rue Yonge.

Les izakayas servent de jolies brochettes de toutes sortes de coupes de viande. Photo : Radio-Canada/Cédric Lizotte

Premier arrêt : quelques heures à Tokyo

Je vous ai déjà parlé de mes deux restos de ramen préférés à Toronto, c’est-à-dire Hakata Shoryuken et Konjiki, et ils se trouvent tous deux dans le secteur. Mais l’offre de bouffe japonaise ne se limite pas aux soupes de nouilles. On y trouve quelques bonnes izakayas ainsi que du sushi tout à fait présentable.

À Nomé, l’ambiance est toujours un peu rock & roll. On y offre de beaux petits plats classiques d’izakaya, tels que la langue de bœuf en brochette et le takoyaki. Il y a aussi quelques plats fusion rigolos, comme le risotto à l’anguille ou un bol de thon cru et salsa qui ressemble à un poké hawaïen. Mais Nomé est reconnu surtout pour son traitement des huîtres. Celles-ci vont si bien avec le saké…

Nomé Izakaya

4848 rue Yonge

North York, ON

M2N 5N2

Les satays de Satay Sate ne sont pas les plus photogéniques, mais ils sont délicieux! Photo : Radio-Canada/Cédric Lizotte

Deuxième arrêt : sur une plage de Bali

Les satays sont de belles brochettes de viande accompagnées de sauce aux arachides. C’est le plat le plus célèbre de l’Indonésie et de la Malaisie. Mais à Satay Sate, c’est le délicieux rendang - un ragoût de boeuf, de lait de coco et de plusieurs épices - qui vaut le détour.

Satay Sate est un petit comptoir de style restaurant-minute, illuminé de lampes fluorescentes hyper puissantes et agrémenté de tables de mélamine et de chaises hautement inconfortables. Il faut donc faire comme tout le monde et prendre son repas à emporter… Mais ça vaut la peine!

Satay Sate

5025 rue Yonge St

North York, ON

M2N 5P2

« Yibin Ranmian Noodles » : du porc, des oignons, des arachides, de la coriandre, des nouilles, et au fond, une huile dans laquelle une grande quantité de piments forts et de grains de poivre du Sichuan ont macéré longtemps. Photo : Radio-Canada/Cédric Lizotte

Troisième arrêt : un boui-boui à Chengdu

La province du Sichuan, en Chine, est reconnue pour son art gastronomique unique. Le « poivre du Sichuan », cette épice âcre qui engourdit la bouche, est la saveur proéminente de la cuisine sichuanaise.

Et mon nouveau resto favori en la matière à Toronto, c’est Chengdu Taste.

L’endroit ressemble à une réplique parfaite d’un petit boui-boui comme à Chengdu, la capitale du Sichuan. Tous les plats de nouilles y sont excellents. Mais je suis tombé en pâmoison devant un bol en particulier, nommé « Yibin Ranmian Noodles ». Dans ce bol, j’ai trouvé la combinaison parfaite de délices et de nostalgie. Sublime.

Chengdu Taste

5371 rue Yonge

North York, ON

M2N 5R6

Le barbecue coréen, la déclicieuse porte d'entrée vers l'art culinaire de la région Photo : Radio-Canada/Cédric Lizotte

Quatrième arrêt : des grillades aussi bonnes qu’à Séoul

Pour certains, la cuisine coréenne peut être intimidante. Elle comprend beaucoup d’éléments piquants, vinaigrés, fermentés. La meilleure manière de s’y initier, c’est le barbecue! C’est simple : choisissez votre coupe de viande - boeuf ou porc, habituellement - et quelques breuvages, puis laissez-vous guider. Un trou dans la table permet d’y installer un gril - au gaz ou au charbon - et les serveurs apportent des à-côtés - banchan - qui sont à volonté.

L’offre de restaurants de barbecue coréen à Toronto est très étoffée, mais la qualité des aliments offerts dans plusieurs établissements reste bien en deçà de ce qui se trouve à Séoul. Heureusement, Kookminhakgyo (qui signifie « école primaire » en coréen) représente tout ce à quoi on est en droit de s’attendre. C'est aussi bon qu'en Corée, garanti.

Kookminhakgyo

6016 rue Yonge

North York, ON

M2M 3W2

Cinquième arrêt : Taïwan, la méconnue

La Chine la considère comme une province, mais Taïwan a ses propres douanes et sa propre monnaie. Une conversation entre sa présidente et Donald Trump avait même causé un incident diplomatique! Malgré ces considérations politiques, l’île de Taïwan reste, malheureusement, une des destinations d’Asie les plus méconnues.

Le « thé aux perles » - cette boisson sucrée qui comprend des boules de tapioca en guise d’élément de texture - est originaire de Taïwan, et Formocha offre sa propre version en plus d’une belle gamme de desserts amusants et surprenants.

Formocha

5377 rue Yonge

North York, ON

M2N 5R6

Le restaurant Nolbu sert de beaux gimbaps! Photo : Radio-Canada/Cédric Lizotte

Terminus : karaoké!

Parce que le Japon, la Corée et les Philippines sont les trois capitales du karaoké et qu’il faut bien finir la soirée en phase avec le thème, il faut se rendre à un des endroits les plus éclectiques de North York : Nolbu.

Il s’agit - tenez-vous bien - d’un restaurant coréen qui offre des sushis et une belle liste de plats chinois. Le restaurant ferme à 4 h la fin de semaine. Mais on ne s’y rend pas pour l’offre gastronomique.

Le sous-sol est consacré au karaoké « à la coréenne », c’est-à-dire en différentes salles privatives où les groupes sont isolés. Pas d’étrangers, aucune raison d’être gêné de votre voix de stentor!

Nolbu

3 avenue Elmhurst

North York, ON

M2N 1R3