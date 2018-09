Les habitants de ce quartier de Winnipeg manifestent depuis un certain temps leur inquiétude en ce qui concerne l’impact des activités industrielles qui les entourent. La province s’était engagée à examiner de manière plus approfondie la qualité des sols et de l’air du quartier, et le rapport en question a fait suite à cet engagement et a conclu que certains sols étaient contaminés.

« Je crois qu’en examinant de plus près cette plainte, il sera possible de faire la lumière sur cet incident en particulier et de clarifier le processus pour la diffusion d’information de ce type par un gouvernement, en général », indique M. Cormier.

Tout en reconnaissant que certains élus étaient visés par la plainte qui a mené à l’enquête, il souligne que seules les « décisions administratives » relèvent de ses compétences, car la loi l’empêche d’enquêter sur des décisions « politiques » des élus. Il pourra cependant interroger des élus si cela est nécessaire pour comprendre la situation.

Selon une demande d'accès à l'information formulée par la Winnipeg Free Press, la ministre manitobaine du Développement durable, Rochelle Squires, a attendu six semaines pour informer le public des résultats démontrant une pollution des sols à Saint-Boniface. Le Nouveau Parti démocratique a déposé une plainte à ce sujet auprès de l'ombudsman à la fin du mois d'août.

La province indique qu’elle collaborera à l'enquête et qu’elle cherchait elle-même à éclaircir le processus de la diffusion d’information concernant la santé publique.

« Le ministre [de la Santé, Cameron] Friesen a demandé à l'agent de santé publique de la province de revoir le traitement et la communication de questions de santé publique, et de fournir des recommandations », dit-il.

« Cette étude va porter sur le traitement de l’information récente sur Saint-Boniface et les tests sur la qualité des sols effectués sur tout le secteur de Winnipeg par un gouvernement NPD, voilà 10 ans », conclut-il.