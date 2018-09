Avec les informations de Tanya Neveu

Dix grands thèmes ont été abordés, dont la santé, l'éducation, l'environnement, la souveraineté et la jeunesse.

Les questions ont été préparées et formulées par les élèves de la 3e à la 5e secondaire, dans le cadre de leur cours d'histoire.

La formule était sous forme de présentation, sans débat.

Les jeunes, ces futurs électeurs, ont été très attentifs et ont semblé satisfaits de cette activité.

Juste le fait qu'ils soient ici pour venir nous parler, j'ai vraiment apprécié ça. Ça m'a appris davantage sur les partis, leurs valeurs et leurs différences. C'était merveilleux comme expérience et ça me donne le goût de m'impliquer plus dans la politique , témoigne Emma Chevrier, élève de Rivière-des-Quinze.

C'est une grande opportunité de les avoir. Ils sont à l'écoute. La politique, en secondaire 5, ça commence à nous intéresser. J'ai beaucoup appris et ça va m'aider pour plus tard , ajoute une autre jeune fille.

Voter avant 18 ans

Le 28 septembre prochain, les élèves de l'école pourront participer à une élection fictive qui a tout d'un vrai processus électoral.

Les élèves ont pu en apprendre plus sur la plateforme de chacun des partis. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Nos élèves auront le privilège de voter de la même façon que les adultes le font, avec de vrais bulletins de vote et cartes d'identité. Ces résultats-là vont être compilés à travers le Québec et on pourra voir les résultats , explique Josée Prévost, enseignante en histoire à l'école Rivière-des-Quinze.

Cette activité, Électeurs en herbe, se fait à travers plusieurs écoles au Québec, et les résultats sont comptabilisés sur le web.