Une vingtaine d'entre eux ont participé à une formation offerte sur la question par la Chambre de commerce du Saguenay mardi matin.

La formation donne des outils aux entreprises pour détecter les employés qui sont sous l'effet de cette drogue.

Il y a des signes visuels, mais, encore là, c’est très différent d’une personne à l’autre. Ce matin, on a outillé sur des grilles qui ont été reconnues et testées par des associations et qui vont pouvoir être des outils. Effectivement, ce n’est pas une fin en soi. Ça devient quand même difficile, mais il faut être à l’affût et pouvoir repérer ces signes-là , explique Isabelle Simard, directrice principale en conseil en management chez Raymond Chabot Grant Thornton.