Un texte de Michaële Perron-Langlais

Tous les matins, plutôt que d’entendre la cloche sonner, c’est au son d’un tambour que les élèves et le personnel de l’École primaire South Canoe débutent leur journée.

« Le tambour appelle tout le monde à se réunir dans un champ proche de l’école, explique la directrice de l’établissement, Isabelle Gervais. On fait l’accueil, les annonces et ensuite les étudiants retrouvent leurs enseignants. »

Depuis la rentrée scolaire, Isabelle Gervais estime que les élèves passent de 25 à 75 % de leur temps à l’extérieur, dépendamment des groupes et des enseignants. Elle croit que cette proportion pourrait atteindre 85 % au printemps, avec la venue du beau temps.

Même lorsqu’ils sont à l’intérieur, l’expérience des élèves et des professeurs de South Canoe est différente de ce qui est vécu dans la plupart des écoles. « Chaque groupe n’a pas nécessairement son local, mais il peut aller dans différents ateliers, précise la directrice. L’atelier d’art, la bibliothèque, le coin des sciences, la salle de mathématiques, il y a différentes salles, mais elles n’appartiennent pas à une classe. »

L’école South Canoe se distingue par son approche pédagogique, mais les notions enseignées demeurent les mêmes que dans le reste de la province.

On suit le même curriculum qui est suivi par toutes les autres écoles publiques en Colombie-Britannique, sauf qu’on se sert de la nature comme loupe, comme façon de voir le curriculum. Isabelle Gervais, directrice de l'école primaire South Canoe

Des bienfaits pour les enfants et des défis pour les enseignants

Jusqu’à maintenant, les parents des élèves du programme semblent satisfaits, selon la directrice de l’école. « C’est sur qu’on est encore au début, alors tout est nouveau, tout est intéressant, mais les parents à qui on a parlé voient que leurs enfants sont heureux de venir à l’école et qu’ils veulent apprendre », dit-elle.

En plus de bouger et de passer plus de temps en plein air, les enfants bénéficient d’un apprentissage ancré dans la réalité, indique Isabelle Gervais.

« Souvent, on essaie de recréer dans la salle de classe des choses qui se passent à l’extérieur de l’école, affirme-t-elle. Ici on peut visiter le quartier, on peut aller parler aux voisins qui ont un étang. »

Quelques -uns des lieux d'apprentissage utilisés par les enseignants de l'école South Canoe. Photo : Photo fournie par Ceren Caner

Pour le personnel de l’école, cette nouvelle façon de faire comporte tout de même quelques défis. Les enseignants doivent notamment faire preuve de flexibilité, puisqu’ils doivent adapter leur planification en fonction de la météo et de ce qui se passe dehors.

Isabelle Gervais raconte que l’équipe de South Canoe se rencontre tous les jours après les cours pour discuter de ce qui va bien et de ce qui doit être amélioré.

Un programme appelé à grandir

Pour le moment, l’école primaire South Canoe accueille un peu plus d’une centaine d’élèves de la maternelle à la 6e année. Dans les années à venir, Isabelle Gervais espère ajouter des classes de 7e et de 8e année.

Des élèves de l'École primaire South Canoe examinent des sauterelles. Photo : Photo fournie par Isabelle Gervais

La directrice aimerait également voir des programmes semblables voir le jour dans d’autres écoles de la province.

Une fois que l’année scolaire en cours sera terminée, le personnel de South Canoe souhaite d’ailleurs utiliser son expérience pour aider les établissements intéressés à mettre en place leurs projets.