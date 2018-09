Un texte de Joane Bérubé

Lors de leur premier rendez-vous, cinq des sept candidats de la circonscription, Pascal Bérubé du Parti québécois (PQ), Annie Fournier du Parti libéral du Québec (PLQ), Mathieu Quenum de la Coalition avenir Québec (CAQ), Marie-Phare Boucher de Québec solidaire (QS) et Pierre-Luc Coulombe du Parti vert (PV) ont dû répondre aux questions en provenance d’une salle remplie de jeunes.

Cinq des sept candidats de la circonscription Matane-Matapédia ont répondu aux questions des étudiants du Cégep de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

La plupart voteront le 1er octobre pour la première fois.

L’emploi et les services de santé en région ont occupé une partie des échanges, mais c’est surtout l’environnement qui a monopolisé la discussion.

Transport collectif, plan de transition vers la voiture électrique, énergie éolienne, construction en bois, agriculture biologique, achat local : l’environnement a été abordé de différentes manières et chaque candidat a pu présenter la plateforme de son parti en la matière.

À la sortie, les jeunes semblaient satisfaits de ce qu’ils avaient entendu. Certains ont vu leurs opinions renforcées, d’autres avaient l’intention d’assister au second débat de la journée pour être en mesure de faire leur choix.

La Chambre de commerce a d’ailleurs dû déménager le débat dans une salle plus vaste en raison du taux de participation qui s’annonçait très élevé.

Des échanges populaires

Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées pour entendre les candidats.

À la différence de la rencontre de l’après-midi, le candidat du Parti vert n’était pas invité à la discussion du soir. Il a toutefois pu faire une brève présentation de la plateforme de son parti avant le début du débat.

La Chambre de commerce avait sélectionné une série de questions allant du rôle de député au développement économique en passant par la santé, le décrochage scolaire ou la place des aînés. Les candidats ont pu s’exprimer tour à tour sur chaque question.

Une centaine de personnes ont assisté au débat entre les candidats de la circonscription de Matane-Matapédia. Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Deux périodes de 15 minutes, une sur le développement des régions et l’autre sur la santé, ont donné lieu à des échanges plus vigoureux entre les représentants des différents partis.

Sur la défensive

La candidate libérale Annie Fournier a alors dû défendre les politiques de son parti au cours des dernières années, notamment en ce qui a trait aux coupes dans les différents organismes de développement régional ou en ce qui concerne les augmentations du salaire des médecins spécialistes.

Mme Fournier a fait valoir que son parti avait fait le ménage des finances, mais qu’il était désormais dans une phase de réinvestissement. Cette volonté de réinvestir se répercuterait tant en santé que dans l’économie régionale, a promis la candidate libérale.

Le candidat du Parti québécois et député sortant, Pascal Bérubé, a lui aussi dû subir certaines attaques et défendre son bilan, notamment du fait qu'il a été presque 11 ans dans l'opposition.

M. Bérubé a fait valoir que ses concitoyens avaient toujours pu compter sur lui dans le passé et qu’il était là pour défendre « Matane à Québec et non faire la promotion de Québec à Matane ».

Enfin, la position de la CAQ sur le développement éolien a aussi été la cible de critiques, notamment de la part des candidats du PQ et du PLQ. M. Quenum a assuré que son parti, au contraire, ne négligerait pas la création d’emplois dans le domaine éolien.

La candidate de Québec solidaire, Marie-Phare Boucher, a été épargnée par les attaques et n’a pas eu à défendre la plateforme de son parti. Toutefois, elle a déploré, en commentant la soirée, le peu de place accordée à l’environnement dans le second débat.